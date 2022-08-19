نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كونك مستفيدا في منصة إحسان الخيرية تعرف على طريقة التسجيل بأسهل الخطوات في المقال التالي
حديثنا اليوم عبر موقعنا موقع ثقفني عن أحد أهم المنصات داخل المملكة العربية السعودية . وهي منصة احسان نعلم جميعا مدى اهمية وجود منصة احسان داخل المملكة . وكذلك أهدافها والمميزات التي ظهرت بشكل كبير في مساعدة أبناء الوطن السعودي . منصة احسان كان الغاية من انشائها من قبل المملكة العربية السعودية والهدف الرئيسي هو مساعدة كافة الاسر الاشد احتياجا داخل المملكة . وكذلك أيضا الغارمين داخل السجون والمواطنين المديونين . كذلك أيضا تقوم منصة احسان بصرف أموال التبرعات للأسر المحتاجة والفقيرة .كما انها تدعم أيضا المطلقات والارامل السعوديين في مصارفها الشرعية لمساعدتهم في سد كافة احتياجاتهم وديونهم . منصة احسان هي الوسيط الأمن بين من يتبرع ومن هم محتاجون من تلك الأسر . وتلك الاسر التي تستحق فعلا هذا الدعم المادي منهم والطريق الأكثر أمانا وضمانا بينهم . أما اليوم سوف نتحدث عن اسهل طريقة للتسجيل في منصة احسان كمستفيد .
كونك مستفيد تعرف على اسهل طريقة للتسجيل في منصة احسان
وللمواطنين داخل المملكة العربية السعودية المحتاجين والمستفيدين من منصة إحسان الخيرية الالكترونية . حيث أنه تم إطلاق هذه المنصة لكي تعمل على تسهيل عملية التسجيل لكم جميعا . ويأتي هذا تسهيلا للحصول على هذا الدعم دون الحاجة الى الذهاب الى مقر الجمعية . حيث أنه يمكنك الآن الاستفادة من التسجيل على منصة إحسان من خلال بعض الخطوات التي سوف نواليها في السطور الاتية .
- اولا / وجب على المستفيد القيام بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة احسان الالكترونية.
- ثانيا / ومن ثم عليه القيام بالنقر على كلمة تسجيل . وعقب ذلك عليه إنشاء حساب خاص به .
- ثالثا / على المستفيد في إنشاء حسابه تسجيل جميع البيانات المطلوبة منه بصورة صحيحة دون أن يشوبها أي أخطاء .
- رابعا / سوف يتم ارسال رمز اليك قم بإدخاله في المكان المخصص له .
- خامسا / قم بالنقر على كلمة إنشاء حساب جديد .
- سادسا / قم بتنشيط الحساب الذي قمت بانشائه على المنصة من خلال القيام بتسجيل الدخول إلى البريد الإلكتروني الخاص بك وذلك لاستكمال عملية التسجيل.
- سابعا / اخيرا عليك القيام بتسجيل الدخول للحساب الخاص بك .
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