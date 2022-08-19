نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في الجامعة العربية المفتوحة في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة شروط القبول في الجامعة العربية المفتوحة بمدينة جدة, يمكن لحملة الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية أو غيرها من القيام بالتقدم للالتحاق بالجامعة العربية المفتوحة وذلك إذا توافرت الشروط في الطالب المتقدم, ويجب العلم أن للجامعة المفتوحة الكثير من الفروع خارج المملكة العربية السعودية وهذا ما سوف يتم توضيحه.
فروع الجامعة العربية المفتوحة في مختلف البلدان
يوجد ثمان فروع للجامعة العربية المفتوحة خارج المملكة العربية السعودية, حيث قام الأمير طلال بن عبد العزيز بإنشاء هذه الجامعة وإنشاء العديد من الفروع لها خارج المملكة لتكون مؤسسة غير ربحية ولخدمة طلاب العلم, حيث الأفرع الثمانية هي.
- يوجد فرع في جمهورية مصر العربية.
- فرع أخر في جمهورية السودان.
- المملكة الأردنية الهاشمية.
- البحرين.
- دولة لبنان.
- دولة الكويت.
- المملكة العربية السعودية.
- سلطنة عمان.
شروط الالتحاق بالجامعة العربية المفتوحة بجدة
هناك بعض الشروط التي يستلزم أن تطابق مع الطالب المتقدم لكي يتمكن من الالتحاق بالجامعة العربية المفتوحة ألا وهي.
- أن يكون حاصل علي شهادة الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية, أو ما يعادلها من شهادة خارج المملكة.
- إذا حصل الطالب علي شهادة الثانوية العامة من خارج المملكة العربية السعودية فلابد أن يقوم بتوثيقها من وزارة الخارجية والملحق الثقافي السعودي, وذلك في حالة أن شهادة الثانوية العامة صادرة من دولة عربية.
- في حالة أن شهادة الثانوية العامة صادرة من دولة غير عربية فلابد أن يتم عليها الخطوات السابقة من حيث توثيقها من وزارة الخارجية والملحق الثقافي السعودي, هذا وبجانب معادلتها من وزارة التعليم السعودي.
- في حالة صدور شهادة الثانوية العامة من المدارس الأجنبية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية فلابد أن يتم تصديق هذه الشهادة من إدارة التعليم الأجنبي في وزارة التعليم السعودي.
- أن يقوم الطالب المتقدم بإجراء بعض الاختبارات عليه قبل قبوله في الجامعة العربية المفتوحة بجدة.
- في حالة تطابق الشروط ونجاح الطالب المتقدم في الاختبارات التي سوف يتم توقيعها عليه من قبل الجامعة العربية المفتوحة, فإن شئون الطلاب داخل الجامعة سوف تقوم بالتواصل معه لإبلاغه بنجاحه وان يستعد للالتحاق بالجامعة.
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