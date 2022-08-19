نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي الجديد في المقال التالي
شروط التقدم في كلية الملك فهد الأمنية لحملة الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية, يبحث حملة الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية علي الشروط التي وضعتها كلية الملك فهد الأمنية من أجل التقدم بها, وتعتبر كلية الملك فهد الأمنية أحد أهم وأكبر الكليات العسكرية الموجودة في المملكة العربية السعودية وتتواجد كلية الملك فهد في الكثير من محافظات المملكة, ويتواجد المقر الرئيسي لكلية الملك فهد في مدينة الرياض, وتتبع كلية الملك فهد الإشراف من قبل وزارة الداخلية السعودية, حيث تسعي كلية الملك فهد إلي انتقاء الطلاب الذين يحملون شهادة الثانوية العامة حتي يتم تخرج دفعة تخاف علي أمن وأمان المملكة العربية السعودية.
شروط الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية في المملكة العربية السعودية
أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن فتح باب التقدم لها من حملة شهادة الثانوية العامة, ولكن قبل التقدم للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية لابد من التعرف علي الشروط الآتية.
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون قد ولد داخل الأراضي السعودية.
- يتم استثناء من الشرط السابق الشخص الذي كان مع والديه لخدمة الوطن خارج أراضي المملكة العربية السعودية.
- أن يتمتع الشخص المتقدم بحسن السير والسلوك.
- أن لا يكون علي الطالب المتقدم أي قضايا تتعلق بالشرف أو الأمانة.
- أن يكون الطالب المتقدم لديه صحة بدنية وعقلية ممتازة, وذلك حتي تمكنه من القيام بالتدريبات العسكرية المختلفة.
- أن يمتلك الطالب المتقدم الجسم المثالي, حيث لابد أن يتناسب الطول مع الوزن.
- أن يكون الطالب المتقدم من حملة الثانوية العامة بشعبتيها, كما يجب أن يكون حاصل علي شهادة الثانوية العامة لهذا العام, حيث لا يجب أن يقل عمره عن سبعة عشر عاماً, وإلا يزيد عمره عن اثنين وعشرين عاماً.
- إذا كان المتقدم حاصل علي شهادة الثانوية العامة من خارج المملكة العربية السعودية فلابد أن يقوم بمعادلة هذه الشهادة من وزارة التعليم السعودي.
- يجب أن لا يقل المعدل التراكمي للطالب المتقدم عن 85%.
- أن لا يكون الطالب المتقدم متزوج من امرأة أجنبية.
- اجتياز جميع الاختبارات التي سوف يتعرض لها.
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