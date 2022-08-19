شروط التسجيل بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي الجديد

شروط التقدم في كلية الملك فهد الأمنية لحملة الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية, يبحث حملة الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية علي الشروط التي وضعتها كلية الملك فهد الأمنية من أجل التقدم بها, وتعتبر كلية الملك فهد الأمنية أحد أهم وأكبر الكليات العسكرية الموجودة في المملكة العربية السعودية وتتواجد كلية الملك فهد في الكثير من محافظات المملكة, ويتواجد المقر الرئيسي لكلية الملك فهد في مدينة الرياض, وتتبع كلية الملك فهد الإشراف من قبل وزارة الداخلية السعودية, حيث تسعي كلية الملك فهد إلي انتقاء الطلاب الذين يحملون شهادة الثانوية العامة حتي يتم تخرج دفعة تخاف علي أمن وأمان المملكة العربية السعودية.

شروط الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية في المملكة العربية السعودية

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن فتح باب التقدم لها من حملة شهادة الثانوية العامة, ولكن قبل التقدم للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية لابد من التعرف علي الشروط الآتية.