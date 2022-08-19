المستندات المطلوبة لتقديم طلب الزيارة العائلية وقيمة الرسوم

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الزيارة العائلية التى من حق أي فرد مقيم في المملكة أن يقدم الطلب في أي إلا أوقات المناسبات والحج، وفرت وزارة الخارجية السعودية بالتعاون مع إدارة الجوازات استخراج التأشيرة الخاصة بالزيارة الإلكترونية المتعلقة بالأقارب من الدرجة الأولى للمقيمين في المملكة، وينبغي على مقدم الطلب ألا تقل إقامته عن ثلاثة أشهر ويكون جواز سفره ساري المفعول، كما ينبغي إحضار صورة من جواز السفر الخاص بالزائر وصلاحيته لا تقل عن ستة أشهر، وقدد حددت الوزارة رسوم للزيارة على حسب المدة، كما يلزم أن يحمل المقيم المتقدم للحصول على تأشيرة أن يكون مقيم لعمل وليس مرافق، وتهتم المملكة كثير بشئون المقيمين بها من الإقامة والمهن المسموح لها بذلك.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الزيارة العائلية

ويجب تقديم أوراق الطلب للوزارة ويكون ذلك الكتروانيا للموافقة على الاستقدام بعد معاينة المستندات والطلب واستيفاء الشروط:

أصل وصورة من جواز سفر المقيم على أن تكون صلاحيته سارية. صورة من شهادة ميلاد المقيم مقدم الطلب. أصل وصورة من وثيقة الإقامة وصورة من شهادة التخرج، على أن يكون قد تم توثيقها من وزارة الخارجية. تقديم أصل وصورة من جواز سفر الزائر. صورة شخصية للزائر بيضاء الخلفية وصورة من وثيقة الزواج وشهادات ميلاد الأبناء. خطاب من جهة العمل يتضمن مهنة المقيم وتاريخ التحاقه بالعمل وراتبه، على أن يكون مختومًا. بيانات الزائرين موقع عليها صاحب العمل.

قيمة رسوم زيارة عائلية في السعودية

رسوم الزيارة العائلية لمدة يومين تصل قيمتها إلى مائة ريال سعودي. وتبلغ تكلفة رسوم الزيارة العائلية للمرة الأولى 300 ريال سعودي. رسوم الزيارة العائلية لمدة ستة أشهر هي 3000 ريال سعودي. تكون الرسوم تأشيرة زيارة عائلية خمسة آلاف ريال سعودي للزيارة التي تستمر لمدة عام كامل. يتم دفع رسوم تصل إلى ثمانية ألف ريال سعودي للزيارة التي تستمر لمدة عامين كامين.

المهن المسموح بها بطلب الزيارة العائلية