أسعار تجديد الإقامة داخل المملكة ورسوم المرافقين ورسوم تأشيرات الخروج والعودة 

أسعار تجديد الإقامة داخل المملكة ورسوم المرافقين هي من اكثر الأشياء التي يبحث عنها معظم المقيمين علي الأراضي السعودية، وإقامة الفرد داخل دولة ما تتطلب وجود أثبات رسمي بذلك حتى يمكنه الحركة بسهولة وأمان داخل البلاد، وألا يتعرض للغرامة المالية أو الترحيل، لذا تم إصدار ما يسمى بالإقامة داخل المملكة، وهو مستند رسمي يتضمن بعض البيانات الشخصية لحامل هذا المستند، بحيث يتمكن من التجوال أو العمل داخل المملكة، ويلزم لهذا المستند تجديد في وقت معين تحدده الإدارة العامة للجوازات، وعندما يتأخر الفرد عن تجديد الإقامة عبر بوابة ابشر في هذا الموعد تفرض غرامة مالية، ويتاح له التجديد مرة أخرى، أما عند تكرار ذلك يحرم من دخول البلاد، وقد حددت الإدارة الرسوم الخاصة بالتجديد، وكذلك رسوم المرافقين والتي سنعرضها لكم.

أسعار تجديد الإقامة داخل المملكة

وتفتح المملكة العربية السعودية المجال للعديد من العمالة الوافدة في أراضيها، فيما تضع الشروط وتكفل السبل من أجل توفير الوظائف وتأمين بقاء تلك الكوادر على أراضها، بما لا يعرضهم للمساءلة القانونية وبما يحمي مقدرات البلد ويمكن في هذا الصدد التأكد من تاريخ انتهاء الإقامة عبر ابشر، وحددت الإدارة العامة للجوازات أسعار تجديد الإقامة، وكذلك رسوم المرافقين، والتي جاءت كالتالي:

رسوم تجديد إقامة الوافدين 650 ريال سعودي.

رسوم إضافة مرافقين أو تابعين للوافدين 2000 ريال سعودي.

رسوم تغيير مهنة الوافد 1000 ريال سعودي.

رسوم نقل الكفالة للمرة الأولى 2000 ريال سعودي.

رسوم نقل الكفالة للمرة الثانية 4000 ريال سعودي.

رسوم نقل الكفالة للمرة الثالثة 6000 ريال سعودي.

رسوم تأشيرات الخروج والعودة

بعد إلغاء نظام الكفيل، قامت المملكة بإعلان رسوم تأشيرات الخروج والعودة، وجاءت هذه الرسوم كالتالي:

رسوم تأشيرة الخروج للسفر مرة واحدة فقط 200 ريال سعودي. رسوم تأشيرة الخروج لمدة 60 يوم 100 ريال سعودي عن كل شهر. رسوم تأشيرة الخروج والعودة لمدة 3 شهور للسفر أكثر من مرة 500 ريال سعودي، بالإضافة إلى 200 ريال سعودي عن كل شهر إضافي. رسوم تأشيرة المرافق 500 ريال سعودي إذا تجاوز 18 عام. تأشيرة الخروج النهائي يتم منحها مجاني دون رسوم.

هل يوجد فئة معفاة من رسوم تجديد الإقامة

ورد إلى الإدارة العامة للجوازات سؤال بشأن الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة، لذا عرضت الإدارة الفئات المعفاة من دفع الرسوم بعد تحديثها، وتشمل: الطلاب الحاملين للتأشيرة الدراسية، الوافدين الحاصلين على تأشيرة خروج نهائي من المملكة، أبناء الوافدين الذين ولدوا على الأراضي السعودية، كما يمكن الاستعلام عن سداد مكتب العمل برقم الإقامة وهي احد الخدمات الهامة التي يلجئ اليها كل مقيم في المملكة.