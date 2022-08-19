تمويل الأسره من بنك التنمية الاجتماعية الكترونيا وتعرف علي الشروط للنساء بالمملكة

تمويل الأسره من اهم واكثر البرامج التمويلية التي يتم الحصول عليها. والتي تم الإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام لجميع المستفيدين. كما تم الإعلان عن التمويل عبر الصفحة الرسمية للمنصة الوطنية الموحدة علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة الوطنية عن اهم واكثر الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها من المواقع الرسمية. ومن اهم هذه الخدمات خدمه الموافقة علي نقل تابع الكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية بالخطوات. كما تم الإعلان أيضا عن اثبات سكن العماله المنزلية عبر منصه السكن الجماعي بالخطوات وتعرف علي الشروط. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح التمويل بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط والمتطلبات التي تم الإعلان عنها وكذلك الشروط للمراءة المطلقة و الأرملة. بالاضافه إلي ذلك سوف نقوم بتوضيح كيفيه الحصول علي التمويل الكترونيا من الموقع الرسمي من خلال المقالة الأتية.

تمويل الأسره

أعلنت المنصة الوطنية عن العديد من البرامج والخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول الكترونيا والتي من ضمنها تمويل الأسره. والذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية لجميع الأسر ذات الدخل المحدود وذلك لمساعدتهم علي تحمل تكاليف وأعباء الحياه. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن مستفيدي التمويل وهم السعوديين فقط بالمملكة.

شروط قرض الأسرة

كما تم الإعلان عن اهم الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها في عند التقديم للتمويل والتي نوضحها من خلال النقاط الأتية :

أن لا يتجاوز عمر المستفيد عن 70 عام والكفيل 55 عام.

أن لا يزيد الدخل الشهري عن 12500 ريال.

لا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة 3000 ريال وذلك بتقسيم الدخل علي عدد أفراد الأسرة.

يحق للمراءة المطلقة أو الأرملة وتعول طفلا أو اكثر بطلب التمويل.

يتم احتساب الابن من ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره 24 إذ لم يكن موظف أو متزوج والبنت كذلك أيضا.

كيفيه الحصول علي تمويل الأسره

بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة الوطنية عن طريقه وكيفيه طلب التمويل الكترونيا. والذي سوف نقوم بتوضيحه من خلال الخطوات الأتية :