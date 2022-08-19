نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع في السعودية بأسعار رخيصة وبحالات جيدة في المقال التالي

سيارات هوندا المستعملة تعتبر من السيارات المميزة، لأنها تتميز بهيكل ٤*٤ والذي يعشقه جميع الشباب، ويبحثون عنه دائما، وتتميز أيضا بألوانها الجذابة والفريدة، وأسعارها رخيصة للغاية، لذلك سوف نتحدث اليوم عن سيارات هوندا المستعملة بالسعودية. سيارة هوندا أكورد 2009 مستعملة للبيع للبيع سيارة هوندا أكورد 2009 تتمتع بلون أزرق لامع، وناقل حركة اتوماتيك، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمرايات أمامية لونها أزرق مثل لون السيارة من الخارج.

يوجد بهذه السيارة مقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد والقماش.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة 6,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الرياض.

تعرض سيارة هوندا أكورد ٢٠٠٩ للبيع بسعر 6,000 ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0581485428,+966581485428. للبيع سيارة هوندا أكورد ٢٠١٢ مستعملة سيارة هوندا أكورد ٢٠١٢ تتمتع بلون باذنجاني لامع، وطراز اتوماتيك، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين، ومكيف ذات برودة عالية.

كما أن هذه السيارة تتميز بنوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء، ووسادة هوائية للسائق، ووسادة هوائية للركاب، وريموت كنترول.

يوجد بهذه السيارة جنوط حديد، وزجاج فاميه، ونظام فرامل مانع للانغلاق.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٢٠,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة جدة.

كما أنها تعرض سيارة هوندا أكورد ٢٠١٢ للبيع بسعر ٥٥,٠٠٠ ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ٣,٠٠٠ ريال سعودي مقدم و٧٥٠ ريال سعودي بداية كل شهر.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0591660527,+966591660527. سيارة هوندا CRV ٢٠١٨ مستعملة للبيع للبيع سيارة هوندا CRV ٢٠١٨ تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين، وهيكل ٤*٤ الذي يبحث عنه الجميع.

كما أنها هذه السيارة تتميز بمقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد، وبلوتوث، وتكييف ذات برودة عالية، وكشافات ضباب.

يوجد بهذه السيارة جنوط حديد، وأربع نوافذ زجاجية تعمل بالكهرباء.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٠,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في محافظة الدمام.

كما أنها تعرض سيارة هوندا CRV للبيع بسعر ١٥,٠٠٠ ريال سعودي كاش.

ويتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم +966596120627. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع في السعودية بأسعار رخيصة وبحالات جيدة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات مستعملة للبيع في السعودية بأسعار رخيصة وبحالات جيدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.