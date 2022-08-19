نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجل أول قسطين مع تمويل سداد المديونية للمواطن والمقيم في المقال التالي
يبحث السعودي وكذلك المقيم عن أفضل العروض التمويلية الخاصة بتمويل سداد المديونية ومن خلال مقالنا اليوم بموقع ثقفني سوف نتعرف معا عن قرض سداد المديونية الذى يتميز بأنه لا يحتاج إلى وجود كفيل وأيضاً من خلال تلك التمويل يستطيع المتقدم من سداد جميع الالتزامات بالبنوك كما يتم وضع باقي مبلغ التمويل في حساب العميل.
أجل أول قسطين مع تمويل سداد المديونية عبر مصرف الراجحي
قرض سداد المديونية عبر مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية متوفر لمختلف العملاء سواء السعوديين وأيضاً المقيمين والمتقاعد والعملاء على وشك التقاعد ولكن هناك بعض الشروط التي حددها مصرف الراجحي من أجل الحصول على الموافقة السريعة على تمويل سداد المديونية ومن بين تلك الشروط ما يلي
- لابد أن يكون المواطن السعودي الراغب في طلب تمويل سداد المديونية عمره لا يقل عن 18 عام ولا يتجاوز 60 عام.
- كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم الغير سعودي عمره لا يقل عن 23 عام ولا يتعدى 55 عام.
- اشترط أيضاً مصرف الراجحي أن يكون المتقدم السعودي لديه راتب شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي.
- كما اشترط كذلك مصرف الراجحي أن يكون المتقدم الغير سعودي لديه دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.
- لابد أيضاً أن يكون المتقدم لديه سجل ائتماني جيد.
طلب تمويل سداد المدمزايونية عبر مصرف الراجحي
وفر مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية طريقتين لطلب تمويل سداد المديونية وذلك من خلال الإتصال على الرقم 8001241222 كما يمكن أيضاً طلب التمويل من خلال زيارة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.
مزايا الحصول على تمويل سداد المديونية عبر مصرف الراجحي
تمويل سداد المديونية عبر مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية يستطيع العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين من التقديم وطلب التمويل دون الحاجة إلى وجود كفيل كما هناك عدد من المزايا
- يمتاز قرض سداد المديونية من مصرف الراجحي بأنه متوافق مع أحكام الإسلام بالسعودية.
- كذلك يمتاز تمويل سداد المديونية من الراجحي بأنه متاح للمواطن وكذلك المقيم.
- يمتاز أيضاً تمويل سداد المديونية بأن قيمة التمويل ربما يصل إلى 2,500,000 ريال سعودي.
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