كيفية سداد المديونية حتى مليون ونصف ريال من البنك السعودي للاستثمار

يبحث عدد كبير من مواطني المملكة عن فرصة الحصول على تمويل لسداد الديون، بعدما تراكمت عليهم الديون للبنوك بسبب عدم دفع الأقساط المستحقة في وقتها ولوازم الحياة، مع وجود دخل شهري بسيط، ولذلك قام البنك المركزي السعودي بتوفير عدد كبير من البنوك السعودية التي تقوم بإعطاء الأفراد تمويل سداد المديونية بمبلغ مالي مناسب وفترة سداد تمتد حتى 60 شهرا، مع الحصول على العروض المعلن عنها مع كل تمويل سداد مديونية من قبل البنك، وبقليل من المتطلبات والشروط سوف تحصل على التمويل بإجراءات سريعة وبسيطة لجميع الأفراد بدون تأخير.

تمويل سداد المديونية

احصل على مبلغ تمويلي يبدأ من 50 ألف ريال وحتى مليون ونصف ريال بفترة سداد تمتد حتى 60 شهرا، بهامش ربح تنافسي والحصول على مزايا بعد التمويل ونقاط وااو، كما أنك سوف تحصل على بطاقة ائتمانية مدى الحياة، والحصول أيضا على بطاقة سفر مجانية، كل هذا بجانب أنه سوف تحصل على خصم 50% على الرسوم الإدارية، كما أنه سوف تتمكن من إعادة التمويل بعد سداد 20% من قيمة التمويل الأول، والحصول على تمويل إضافي إذا قد كنت حصلت على مبلغ إضافي في الراتب أو الدخل الشهري الخاص بك، والتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها حتى تحصل على تمويلك في أسرع وقت وبدون تأخير.

شروط تمويل سداد المديونية

يجب أن تكون سعودي الجنسية.

راتبك لا يقل عن 5000 ريال.

العمر يبدأ من 21 عاما.

لا يتخطى العمر عن 65 عاما.

العمل بالوظيفة للموظفين بالقطاع الحكومي لا تقل عن شهر واحد.

للموظفين بالقطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر بالعمل قبل طلب التمويل.

كيفية التقديم لطلب تمويل سداد المديونية

يتم تقديم صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية، وخطاب تعريف بالراتب، مع خطاب تحويل الراتب لبنك السعودي للاستثمار، وخطاب من البنك الذي لديه استحقاق مديونية لك وأن يكون مختوم بالموافقة على طلب سداد المديونية لدى البنك الأخر، مع كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، ويمكنك الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك السعودي للاستثمار وتقديم طلب الحصول على تمويل سداد المديونية، أو الاتصال على رقم خدمة العملاء 8001248000 لمزيد من الاستفسارات والعروض المتوفرة.