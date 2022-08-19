اطلب مساعدة مالية من الديوان الملكي دعم يصل الي 70 ألف ريال سعودي

تحرص المملكة العربية السعودية على تحقيق التكافؤ بين أبنائها، لذلك فهي تقدم العديد من الخدمات المالية والعلاجية والعينية وكافة المساعدات التي يحتاجها أبناء الوطن، وذلك من أجل النهوض بالمجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أبنائه، خاصةً الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود فإنها تتمتع بعدة ميزات إضافية لتحسين مستوى المعيشة على أحسن حال وذلك تحت أشراق خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الملك محمد بن سلمان.

الديوان الملكي السعودي

الكثير يرغب في التسجيل للحصول على المساعدات المالية من الديوان الملكي السعودي، فا هناك عدد من الطرق الصحيحة التي يتم اتباعها من أجل تقديم طلب المساعدات المالية المقدمة من ولى العهد، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم المواطن بفتح الصفحة الرئيسية الخاصة بالديوان الملكي.

من أعلى الصفحة الرئيسية يتم النقر على كلمة مساعدات، تظهر قائمة منسدلة.

قم بالضغط على المساعدات الشخصية المالية.

سوف يتم فتح نافذة بها خانات شاغرة، قم بمليء كافة البيانات المطلوبة بدقة مع مراجعتها والتحقق من صحتها.

يتم تحديد مبلغ التمويل الذي ترغب في الحصول علية بشرط لا يتخطى ٧٠ ألف ريال سعودي.

قم بإرفاق كافة المستندات الرسمية المطلوبة واضغط على تقديم طلب.

سوف يتم مراجعة الطلب المقدم والتأكد من الأهلية ومن ثم يتم الرد من خلال الرسائل النصية سواء إن تم قبول الطلب أم رفضه، وفي حالة القبول يتم تحديد موعد الحصول على المساعدة.

كيف يتم التواصل مع الديوان الملكي السعودي

أتاح الديوان الملكي السعودي عدة طرق للتواصل المباشر مع أبناء الوطن والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية وذلك لقديم طلب المساعدة في الحصول على التمويل أو بغرض الاستفسار عن أحد الخدمات المقدمة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر مكتب الديوان الملكي السعودي، وتتمثل طرق التواصل في: