تمويل سيارة حتى مليون ونصف ريال بدون كفيل للسعوديين

تمويل السيارات من البنك السعودي للاستثمار، قام البنك بتوفير عدد مميز من التمويلات الشخصي والتمويل التأجيري للسيارات وتمويل السيارات للتملك بمبلغ مالي يصل حتى مليون ونصف ريال، ويبدأ من 50 ألف ريال بدون كفيل للرجال والنساء، وبشروط غير معقدة سوف تحصل على تمويلك بموافقة سريعة، فهذا البنك يقدم أقوى عروض التمويلات بهامش ربح تنافسي وعروض تمويلية مناسبة لجميع الأعمار، ويوفر التمويل بفترة سداد تستمر حتى 60 شهرا، وسوف تحصل على بطاقات مجانية وعروض جيدة لك من قبل البنك عند حصولك على التمويل.

تمويل السيارات بدون كفيل

تقدم بطلبك لتحصل على تمويل السيارة من قبل البنك السعودي للاستثمار فهو متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويمكنك أن تحصل على تمويل إضافي بعد سداد النسبة المعلن عنها وهي 20% من قيمة التمويل الأول، والتمويل متاح للرجال والنساء والمتقاعدين، بشرط أن يكون الراتب الشهري يبدأ من 3,500 ريال، وسوف يتم صرف التمويل في نفس اليوم بعدما يتم استكمال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، ويجب توافر الشروط والمستندات المطلوبة عند التقديم لطلب التمويل، حتى تحصل على تمويلك بإجراءات سريعة وميسرة.

شروط الحصول على تمويل السيارة

التمويل متاح للسعوديين والسعوديات فقط من يبدأ العمر من 18 عاما وحتى 65 عاما، ولكن يجب أن تكون على رأس العمل لمدة لا تقل عن شهر للموظف بالقطاع الحكومي، أما الموظف بالقطاع الخاص فلا يقل عن ثلاثة أشهر، وسوف تحصل على بطاقة صراف مدى، بجانب دفتر شيكات مجاني، وخدمات فليكس، وقد وفر لك البنك حاسبة التمويل والتي سوف ت ساعدك على حساب تمويلك والأقساط الشهرية التي سوف تقوم بدفعها، والمدة الزمنية وكل هذا مجاني من خلال البنك.

طريقة الحصول على تمويل السيارات

قد بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك السعودي للاستثمار، وتقدم بطلب الحصول على تمويل سيارة بدون كفيل، مع تعبئة نموذج طلب الحصول على السيارة، وتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، وسيتم مراجعة طلبك والموافقة عليه والاتصال هاتفيا على رقم خدمة عملاء بنك السعودي للاستثمار 8001248000 لمزيد من المعلومات والاستفسارات عن العروض المتاحة خلال الأسبوع، كما يجب أن تعلم أنه متاح تمويل للمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي من قبل البنك.