نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على مكافحة المخدرات 1444 من منصة أبشر توظيف وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن مواعيد فتح التقديم على مكافحة المخدرات للرجال لعام 1444، من خلال إعلان وظيفي نشرته الإدارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخلية السعودية، والتي تتولي عملية التوظيف العسكري في المديرات والقطاعات التابعة للوزارة، حيث تتولي الإدارة نشر الشروط التي على أساسها يتم فتح القبول والتسجيل من خلال منصة أبشر توظيف على أحد الوظائف أو عدد من الرتب العسكرية في مكان معين أو عدة أماكن على مستوى السعودية، حتى يتم شغل تلك الوظائف بالشباب من المواطنين المنطبق عليهم شروط التقديم.

مواعيد تقديم المخدرات 1444

الرتب التي تم الإعلان عنها في طلب التقديم على مكافحة المخدرات تشمل رتبة وكيل رقيب، ورتبة عريف، ورتبة جندي أول، ورتبة جندي، وسيكون التعيين مقصور على الرجال فقط في تلك الرتب ولهذا الإعلان، وهذا في جميع أو مختلف مناطق المملكة العربية السعودية على أن يتم الالتزام بالتعليمات والشروط التي تم ذكرها في إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي، التي وضعت عدد من شروط القبول والتسجيل منها الجنسية والمؤهل المطلوب والمواصفات البدنية وحسن السمعة والسير والسلوك.

سيكون بداية مواعيد تقديم المخدرات من يوم السبت القادم الذي يوافق 23 من شهر محرم 1444، وسوف تستمر الإدارة في استقبال التقديم على وظائف مكافحة المخدرات من خلال رابط منصة أبشر التوظيف حتى يوم الخميس الذي يليه والموافق 28 محرم 1444.

شروط التقديم على مكافحة المخدرات لعام 1444 للرجال فقط

يجب في من يريد التقديم على تلك الوظائف العسكرية التقيد بالشروط التالية:

أن يكون المتقدم مواطن سعودي أصل ومنشأ وتم استثناء من ولد مع والدبة أثناة قيامهم بالخدمة خارج الدولة السعودية.

أن يكون المتقدم من المتمتع بسيرة حسنة في السلوك والسمعة

لا يكون قد تم الحكم على المتقدم بالإدانة في جرائم الشرف والأمانة .

أن لا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية.

اجتياز جميع الاختبارات المقررة والمقابلة الشخصية والفحص الطبي

أن يتناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية.

الحصول على المؤهل العلمي أو الدراسي المطلوب على حسب جدول المؤهلات المطلوبة على منصة التوظيف.

أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

الرتبة والمؤهل المطلوب وشروط خاصة بالمؤهل

سيكون متاح أمام المتقدمين من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها التقديم على أحد الرتب التالية:

عريف

حندي

جندي أول

وكيل رقيب

رابط تقديم مكافحة المخدرات عبر أبشر

تستقبل منصة أبشر توظيف عمليات التسجيل في وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات من يوم السبت القادم.