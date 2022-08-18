نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصدار تأشيره خروج وعوده أو الخروج النهائي الكترونيا من منصه ابشر ومعرفه الخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة اصدار تأشيره خروج وعوده أو الخروج النهائي الكترونيا من اهم واكثر الخدمات استخدام. والتي تم الإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام. كما أعلنت منصه ابشر الإلكترونية عن الخدمه عبر صفحتها الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي. وخاصه موقع تويتر بالمملكة السعودية حيث تم الإعلان أيضا عن العديد من الخدمات الإلكترونية والتي ثار التساؤل عليها كثيرا في الآونة الأخيرة والتي من أهمها. الاستعلام عن صلاحيه الهويه للمواطنين السعوديين عبر ابشر ومعرفه متطلبات الخدمه. كما تم الإعلان أيضا تجديد رخصه القيادة من ابشر الكترونيا بالخطوات الصحيحة ومعرفه شروط الخدمه المعلن عنها. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم شروطها. كما سوف نقوم أيضا بشرح وتوضيح طريقه وكيفيه تنفيذ الخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة عبر الموقع الرسمي للمنصة.

اصدار تأشيره خروج وعوده

أعلنت منصه ابشر الإلكترونية عن الخدمات إلي تم الحصول عليها في خلال ألأونه الأخيرة والتي شملت خدمه اصدار تأشيره خروج وعوده. كما تتيح الخدمه لكل من لديه أفراد اسره أو عماله منزليه لديه من اصدار تأشيرات لهم بطريقه إلكترونية. بالاضافه إلي ذلك أيضا يجب علي المواطن والمقيم أن يكون مسجل ومفعل للمنصة ولديه حساب شخصي بها.

شروط اصدار تأشيره

كما تم الإعلان أيضا عن الشروط المتعلقة بالخدمة والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال الأتي :

تسديد رسوم الخدمه وجميع المخالفات المروريه علي المستفيد إن وجدت.

تواجد المستفيد داخل المملكة عند طلب الخدمه.

التأكد أن صلاحيه الجواز للمستفيد 60 يوم أو ولتأشيرة الخروج النهائي 90 يوم أو اكثر.

أن لا يكون للمستفيد مركبه مسجله باسمه عند طلب تأشيرة خروج نهائي.

وجود بصمه وصوره للمستفيد مسجله بالنظام العام.

خطوات اصدار تأشيره خروج

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وخطوات اصدار تأشيره خروج وعوده أو الخروج النهائي الكترونيا. كما سوف تقوم بتوضيحها لكم من خلال اتباع الخطوات الأتية :

دخول الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة ابشر. تسجيل دخول المستخدم الخاص بالمنصة. للمرافقين الضغط علي خدمات أفراد الأسرة ثم خدمات ثم التأشيرات. للعماله الضغط علي خدمات العماله ثم خدمات ثم التأشيرات.

اصدار تأشيرة خروج وعودة عبر ابشر أعمال

كما أعلنت المنصة أيضا انه يمكن الحصول علي خدمه اصدار تأشيره خروج وعوده أيضا من ابشر أعمال. وأعلنت أيضا عن اهم الشروط التي يجب التحقق منها عند طلب الخدمه والتي نوضحها من خلال الأتي :

أن لا يكون الكفيل أو العامل أو أفراد أسرته غير متوفي أو هارب أو لديه مخالفه استقدام.

تسديد رسوم التأشيرة والمخالفات المروريه إن وجدت.

الاستعلام عن المخالفات والتأكد من عدم وجود مخالفه مسبقه لعدم الغاء تأشيرة.

تواجد المستفيد داخل المملكة عند طلب الخدمه.

وجود تأشيرة ساريه لدي العامل.

صلاحيه الجواز للعامل والتأكد من الصلاحية 90 يوم أو اكثر إذا كان منتهي يجب تجديد جواز السفر في اقرب وقت.

وجود بصمه للمستفيد في النظام.

خطوات اصدار تأشيرة خروج وعوده عبر ابشر

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه تنفيذ الخدمه عبر ابشر أعمال. والتي سوف نقوم بتوضيحها من خلال اتباع الخطوات الأتية :

دخول الموقع الإلكتروني لمنصة ابشر واختيار ابشر أعمال. تسجيل الدخول الخاص بالمستفيد. الضغط علي خدمات أعمالي ثم اصدار تأشيرة خروج وعوده.

الغاء تأشيرة الخروج والعودة

أعلنت منصه ابشر عن خدمه اصدار تأشيره خروج وعوده وكذلك أعلنت أيضا عن خدمه الغاء تأشيرة الخروج العودة أيضا من خلال موقعها الرسمي. والتي تمكن جميع مستفيدي الخدمه من الغاء التأشيرات لديهم أو لدي أفراد الأسرة أو العماله المنزلية لديه بطريقه إلكترونية أيضا لا تستغرق دقائق.

شروط الغاء تأشيرة الخروج والعودة

كما أعلنة المنصة أيضا عن اهم الشروط الواجب توافرها عند طلب الخدمه الكترونيا. والتي سوف نقوم بتوضيحها من خلال النقاط الأتية :

التأكد من عدم وجود مخالفه سابقا لعدم الغاء تأشيرة مصدره ولم يتم استخدامها.

تتم العملية في خلال 90 يوم من اصدار التأشيرة أو قبل تاريخ العودة الموضح.

في حاله عدم الغاء التأشيرة في مدتها سوف يتم تطبيق الغرامات.

يجب تواجد المستفيد داخل أراضي المملكة السعودية عند طلب الخدمه.

خطوات الغاء تأشيرة الخروج والعودة

بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة عن طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه الكترونيا من موقعها الرسمي. كما سوف نقوم بشرحها من خلال اتباع الخطوات الأتية :

دخول الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة الموضح بالأعلى. تسجيل الدخول الخاص بالمستخدم في المنصة. للعماله يجب الضغط علي خدمات العماله ثم التأشيرات. أما للمرافقين يجب الضغط علي خدمات أفراد الأسرة ثم خدمات ثم التأشيرات. إدخال وتعبئه جميع البيانات المطلوبة ويجب أن تكون صحيحه.

تمديد تأشيره خروج وعوده

كما أعلنت المنصة أيضا عن تمديد التأشيرة من خلال موقعها. والتي تتيح للمواطن والمقيم من تمديد التأشيرات الخاصة بهم. وذلك لمن هم خارج المملكة أيضا من أفراد الأسرة أو العماله المنزلية. وأعلنت المنصة أيضا عن رسوم الخدمه وهي 100 ريال للتأشيرة المفردة و 200 ريال للتأشيرة المتعددة. إذا كان التمديد بتاريخ العودة قبل فان التاريخ المدخل سيكون اخر تاريخ للدخول إلي المملكة. وسيتم اعتماد التاريخ الميلادي في حاله اختلافه مع التاريخ الهجري.

شروط تمديد تأشيره خروج وعوده

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن الشروط الخاصة بالخدمة والتي نوضحها من خلال النقاط الأتية :

تسديد رسوم التمديد.

يجب أن لا يكون العامل وصاحب العمل مسجلين كمتوفي أو هارب أو لديه مخالفه استقدام.

يجب تواجد المستفيد خارج المملكة عند طلب الخدمه.

تاريخ العودة يمكن أن يكون 7 أيام قبل تاريخ انتهاء الإقامة.

الاستعلام عن صلاحيه الإقامة ويجب أن تكون صلاحيتها 90 يوم أو اكثر.

خطوات تمديد تأشيره خروج وعوده

أعلنت المنصة أيضا عن طريقه وكيفيه طلب الخدمه عبر موقعها الرسمي. والتي سوف نقوم بتوضيحها من خلال الخطوات الأتية :