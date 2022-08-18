أفضل تمويل لاحتياجاتك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وهامش ربح ثابت

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عمر شويل - جدة أفضل تمويل لاحتياجاتك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، أحد أهم المنتجات التمويلية التي دائماً ما يبحث عنها الكثير من العملاء الراغبين في الحصول على سيولة نقدية سريعة وفورية بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يوفر هذا المنتج للعميل مبالغ مالية كبيرة والتى من شأنها خدمة كافة الاحتياجات المالية والشرائية لجميع العملاء في المملكة.

تمويل متميز يلبي احتياجاتك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

منتج تمويلي فورى وسهل بدون كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا التمويل الشخصي أحد أهم الحلول التمويلية الميسرة والمتميزة المتاحة لدى شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة يمكن الحصول عليها من خلال إجراءات سريعة وسهلة ، كما عملت شركة التيسير للتمويل علي تقديم العديد من خيارات السداد والتي تتيح للعميل سداد مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية مجدولة وميسرة تناسب كافة العملاء.

تعرف على أهم مزايا منتج التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد