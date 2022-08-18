نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل تمويل لاحتياجاتك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وهامش ربح ثابت في المقال التالي
عمر شويل - جدة أفضل تمويل لاحتياجاتك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، أحد أهم المنتجات التمويلية التي دائماً ما يبحث عنها الكثير من العملاء الراغبين في الحصول على سيولة نقدية سريعة وفورية بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يوفر هذا المنتج للعميل مبالغ مالية كبيرة والتى من شأنها خدمة كافة الاحتياجات المالية والشرائية لجميع العملاء في المملكة.
تمويل متميز يلبي احتياجاتك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب
منتج تمويلي فورى وسهل بدون كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا التمويل الشخصي أحد أهم الحلول التمويلية الميسرة والمتميزة المتاحة لدى شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة يمكن الحصول عليها من خلال إجراءات سريعة وسهلة ، كما عملت شركة التيسير للتمويل علي تقديم العديد من خيارات السداد والتي تتيح للعميل سداد مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية مجدولة وميسرة تناسب كافة العملاء.
تعرف على أهم مزايا منتج التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد
- وفرت شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية العديد من الإمتيازات التي يمكن أن يحصل عليها العميل من خلال عرض التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة.
- التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
- مبلغ تمويل شركة التيسير لقطاع الأفراد يمكن أن يصل حتي 200 ألف ريال سعودي.
- التمويل الشخصي لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.
- يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.
- عملت شركة التيسير للتمويل علي توفير هذا المنتج بهامش ربح تنافسي وثابت حتي نهاية مدة التمويل.
- خيارات للسداد عديدة ومتنوعة متاحة لدى شركة التيسير للتمويل يمكن الاستفادة منها في سداد مبلغ التمويل الشخصي.
- مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي يمكن أن تصل حتي 5 سنوات لجميع العملاء.
- يمكن أن يطلع العميل علي المزيد من العروض التمويلية المتاحة لدى شركة التيسير للتمويل وذلك من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت.
- توفر الشركة موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل.
- المواطن السعودي والمواطن الوافد بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبهامش ربح ثابت من شركة التيسير للتمويل.
- تعمل الشركة علي سرعة إيداع مبلغ التمويل الشخصي وذلك من أجل تسهيل سرعة حصول العميل علي السيولة النقدية التي يحتاج إليها.
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