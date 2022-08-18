أبشر توظيف المديرية العامة لمكافحة المخدرات ١٤٤٤ رجال السعودية

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عمر شويل - جدة المديرية العامة لمكافحة المخدرات أعلنت اليوم الخميس 18 أغسطس 2022 الموافق 20 محرم 1444 الإدارة العامة للقبول المركزي وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب التسجيل والقبول 2022، على الوظائف العسكرية على رتبة عريف ورتبة جندي، ورتبة رقيب ورتبة جندي أول للرجال فقط، وسيتم التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي المعتمد أبشر توظيف بدءًا من يوم السبت القادم 22 محرم 1444 الموافق 20 أغسطس 2022، وسيكون آخر موعد للتسجيل والتقديم يوم الخميس 27 محرم 1444 الموافق 25 أغسطس 2022م.

شروط التسجيل بالوظائف العسكرية المديرية العامة لمكافحة المخدرات 2022 الداخلية السعودية

في نفس السياق السابق ذكره لراغبي التقديم والتسجيل بالوظائف العسكرية المعلن عنها من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات أن تتوفر لديهم شروط التسجيل التالية:

بادي ذي بدء أن يكون راغب التقديم سعودي الأصل والمنشأ مع استثناء من ولد خارج المملكة أثناء تأدية والده خدمة للوطن بالخارج.

كذلك أن يتمتع المتقدم بحس الخلق والسلوك ولا يكون قد حكم عليه في إحدى الجرائم المخلة بالشرف وبالأمانة.

كما يجب ألا يكون المتقدم على الوظائف العسكرية متزوج بغير سعودية.

أيضًا يجب أن تكون الشهادة الحاصل عليها المتقدم لشغل الوظيفة موافقة لشروط التسجيل.

كذلك يجب على من حصل على شهادته الدراسية من خارج المملكة أن يكون حامل لشهادة معادلة من وزارة التعليم السعودية.

يجب على المتقدم اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

كما يجب أن يكون راغب التقديم على الوظيفة العسكرية لائق طبيًا مع مراعاة تناسب الوزن مع الطول وفق الشروط المعلن عنها.

شرط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن العمر المطوب للوظيفة العسكرية الراغب التقديم لها.

يشترط ألا يكون المتقدم موظف بإحدى الجهات الحكومية أو تم تعيينه في إحدى الجهات العسكرية من قبل.

في النهاية لا يعني قبول التسجيل الإلكتروني أن المتقدم تم قبوله بشكل نهائي.

كيفية تقديم المديرية العامة لمكافحة المخدرات ١٤٤٤ الداخلية السعودية

كذلك لراغبي التقديم على الوظائف العسكرية على رتب جندي وعريف ورقيب ورتبة جندي أول للرجال يجب اتباع الخطوات التالية عبر منصة أبشر توظيف لإتمام التسجيل الإلكتروني: