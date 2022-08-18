نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سريع في خلال ربع ساعة بدون كفيل ولا تحويل راتب بمبلغ 5000 ريال من منصة سلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي طارئ ترعاه منصة سلفة الالكترونية السعودية. بمعنى أن تحصل على تمويلك وكمان تحدد مواعيد سداد القسط الخاص بك على حسب ظروفك . وآية كمان لا وممكن تحصل علي هذا التمويل ويكون في حسابك في مدة أقصاها ربع ساعة فقط . بمعنى آخر أنه يمكنك الحصول على سلفة تمويلية بمبلغ ١٠٠٠ ريال سعودي وحتى مبلغ ٥٠٠٠ ريال سعودي. منصة سلفة منصة معتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك المركزي السعودي. وتتبع في احكامها أيضا للراغبين في معرفة شرعيتها فإنها تتبع أحكام الشريعة الإسلامية وتتفق معها ومع ضوابطها .

أهداف منصة سلفة الالكترونية للمواطنين والمواطنات السعوديين

منصة سلفة تم انشاؤها في الأساس لمساعدة كافة المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية. ويأتي ذلك منذ أيام تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أفقد اقتصاد العالم اجمع واضرب اقتصاده بضرر بالغ . مما أثر من جانبه علي المواطنين ايضا فقد كان الهدف من انشائها مساعدة المواطنين في سد كافة احتياجاتهم الشخصية والاسرية وايضا مساعدة المواطنين في بدء عمل مشاريع صغيرة . او كذلك تمويلات للزواج . كل هذا بتمويل سهل وبسيط بهامش ربحي تنافسي بالنسبة للمنصات الأخرى.

شروط حصولك علي تمويل من منصة سلفة

اولا / يمنح هذا التمويل للمواطنين والمواطنات السعوديين فقط. لكل من هو حامل الجنسية السعودية. وكذلك مقيم بصفة مستمرة داخل المملكة العربية السعودية.

ثانيا / يجب أن يكون من العاملين بالقطاعات . بحيث إذا كان الراغب في التمويل من عاملي القطاع العام في مدة عمله يجب ألا تقل عن ٣ أشهر. وإذا كان المتقدم عاملا بالقطاع الخاص فإنه يجب ألا تقل مدة عمله عن ٦ اشهر .

ثالثا/ عمر المواطن الراغب في تمويل منصة سلفة ان يكون كاملا للأهلية ويتراوح عمره ما بين ١٦ عاما وحتي ستون عاما .

ازاي يتم التسجيل في منصة سلفة والحصول علي التمويل

اولا / الدخول علي موقع منصة سلفة الرسمي .

ثانيا / تسجيل الدخول علي المنصة وقم بكتابة كافة بياناتك الشخصية والمطلوبة منك بصورة صحيحة .

ثالثا / قم بالنقر علي طلب تمويل وحدد تمويلك ومدة سداد هذا التمويل .

رابعا / قم بالموافقة علي كافة الشروط والأحكام الخاصة بمنصة سلفة الالكترونية وانتظر تمويلك.

من خلال موقعنا المتميز موقع ثقفنى قد عرضنا على جميع متابعينا الكرام كافة الاجوبة و التساؤلات الخاصة بطرق التسجيل . وكذلك أهم الشروط التى يجب توافرها فى جميع المتقدمين للحصول علي تمويل شخصي من منصة سلفة. نشكر كافة متابعينا ونتمنى لهم جميعا دوام النجاح والتوفيق .