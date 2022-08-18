نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقسط شهري بسيط تمويل فوري للمتقاعدين بدون كفيل ميسر جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض ميسرة للمتقاعدين بدون كفيل، تقدم بعض البنوك والشركات المرخصة والمعتمدة من البنك المركزي السعودي خدمات مصرفية خاصة للمتقاعدين عن العمل وتلبية احتياجاتهم المالية بصورة سهلة وسريعة مع توفير خاصية أطول فترة للسداد حتى عمر الـ75 سنة وتعد هذه ميزة لصالح العملاء ممن يحتاجون المال لتحسين الظروف المعيشية، لذلك وفر مصرف الإنماء التمويل الشخصي بدون كفيل يشمل المتقاعدين بأقل هامش ربح ومعدل نسب سنوي، ويعد بنك الإنماء من أفضل البنوك في السعودية المضمون في التعاملات والقروض يقدم المنتجات وفق الشريعة الإسلامية، فيما يشمل القرض الشخصي الموظفين في القطاع الحكومي والخاص (رجال ونساء) سواء السعوديين أو الوافدين بالمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى المتقاعدين أيضاً.

تمويل فوري بدون كفيل مصرف الإنماء

يقدم مصرف الإنماء تمويل شخصي بدون ضمانات تحت سقف مرتفع يصل حتى 7 ونصف مليون ريال تحدد حسب السجل الائتماني لدى العميل، يعطي البنك حرية اختيار الأسهم فضلاً عن التأمين التكافلي المجاني وهو يتنازل البنك عن سداد المديونية في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا سمح الله، التمويل بدون ضامن متاح للمتقاعدين حتى عمر 75 عام بمدة سداد تصل إلى خمسة سنوات، القرض بأقل راتب شهري يبدأ من 3 آلاف ريال سعودي حسب تصنيف القطاع، بجانب إمكانية الحصول على تمويل إضافي بدون كفيل بنفس المزايا السابقة وشراء المديونية من جهات أخرى..وغيرهم من المنتجات التمويلية الخاضعة تحت جهة رقابية (إسلامية).

شروط القرض الشخصي بنك الإنماء

لا يقل الدخل الشهري للعميل عن 3000 ريال سعودي.

عند تقديم طلب قرض للمتقاعدين لا يتجاوز العمر عن 75 سنة وقت سداد آخر قسط.

الحد الأدنى للعمر 18 سنة للسعوديين، والمقيمين عن 21 سنة.

فترة السداد لا تتجاوز 60 شهر.

يشترط تحويل الراتب على المصرف.

توجد رسوم إدارية بنسبة 1% أو 5000 ريال كحد أقصى.

(تطبق الشروط والأحكام).

يمكنك الإطلاع على أسعار المنتجات ورسوم بيع السلع عبر الموقع المرفق أسفل.

طريقة طلب تمويل فوري للمتقاعدين والموظفين

تقديم طلب قرض شخصي عبر رابط مصرف الإنماء أو من خلال زيارة أقرب فرع، جدير بالذكر أنه في حالة الاستفسارات الاتصال عبر رقم بنك الإنماء 8001208008 المجاني.