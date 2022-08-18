أجل أول قسطين للسعودي والمقيم مع تمويل سداد المديونية بدون كفيل

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عمر شويل - جدة قرض سداد المديونية لدى مصرف الراجحي متاح للسعودي وأيضاً المقيم كما يوفر أيضاً للمتقدم إمكانية تأجيل سداد أول قسطين من تمويل سداد المديونية ويمتاز هذا التمويل أيضاً بمزايا أخرى تجعلة من أفضل العروض التمويلية لسداد المديونية ولكن هناك بعض الشروط التي حددها مصرف الراجحي من أجل الحصول على قرض سداد المديونية ومن خلال مقالنا سوف نتحدث عن كل تفاصيل هذا التمويل.

أجل أول قسطين مع تمويل سداد المديونية لدى مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي بالسعودية العديد من المنتجات التمويلية للأفراد ومن بين تلك المنتجات التمويل قرض سداد المديونية والمتاح بدون كفيل ولكن بعض الشروط التي وضعها مصرف الراجحي وهي

لابد أن يكون المتقدم السعودي لديه دخل شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم الغير سعودي لديه دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 18 عام ولا يتعدى 60 عام للمواطن السعودي.

لابد كذلك أن يكون المتقدم الغير سعودي عمره لا يقل عن 23 عام ولا يتعدى 55 عام.

كما اشترط مصرف الراجحي وجود سجل ائتماني جيد للمتقدم.

مميزات تمويل سداد المديونية لدى مصرف الراجحي

لقد صمم مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية قرض سداد المديونية بدون كفيل وأيضاً لكافة المواطنين وكذلك المقيمين كما تم تصميمه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وهناك مزايا أخرى وهي

يصل قيمة تمويل سداد المديونية لدى مصرف الراجحي إلى 2,500,000 ريال سعودي.

كما يتميز تمويل سداد المديونية لدى الراجحي بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

يتميز أيضاً قرض سداد المديونية من الراجحي بأنه متاح للسعودي والمقيم.

يتم أيضاً إعفاء العميل من المديونية في حالة الوفاة أو العجز لاقدر الله.

لا يحتاج كذلك تمويل سداد المديونية إلى وجود كفيل.

يستطيع العميل المتقدم أيضاً من السداد المبكر أثناء فترة الحصول على التمويل.

كيفية طلب تمويل سداد المديونية لدى مصرف الراجحي

يمكن طلب تمويل سداد المديونية لدى مصرف الراجحي من خلال الإتصال على الرقم 8001241222 كما يمكن أيضاً طلب التمويل من خلال زيارة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي.