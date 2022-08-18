نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستحقين لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1444 وشروط الحصول على دعم المطلقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب كل شخص محتاج إلى المساعدة في معرفة ما إذا كان واحدًا من ضمن الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي المطوّر، حيث حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بعض الفئات وأطلقت عليهم فئات مستحقة لراتب الضمان حيث أنه لابد من وضع شروط وتحديد فئات حتى يتم معرفة الأشخاص المستحقة فعلًا للمساعدة عن غيرها ممن يقدمون الطلب بدون وجه حق وبتزوير الطلبات فلابد من تحديد الفئات.

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي المطوّر 1444هـ

ومن الفئات التي تم تضمينها بأنها مستحقة لراتب الضمان الاجتماعي المطوّر ما يلي:-

الأسر السعودية التي ليس لديها أي دخل شهري ثابت وغير مستفيدة من أي دعم مادي أخرى.

المواطن السعودي الذي ليس في قدرته الصحية العمل بسبب تقدمه في العمر أو لديه أي مرض مزمن يمنعه من العمل.

الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تعاني من أي إعاقة سواء جزئية أو كلية تمنعه من العمل سواء كانت مواطنين سعوديين أو أجانب ومعهم بطاقة تنقل داخل المملكة العربية السعودية.

المرأة السعودية أو الأجنبية المطلقة أو الأرملة أو المهجورة ولديها أطفال من أب سعودي وليس لديها مصدر دخل شهري ثابت.

أسرة سعودية رب الأسرة فيها مدمن مخدرات أو هجرهم لأي سبب من الأسباب أو بدون أسباب واضحة وأصبحت الأسرة بدون عائل يعولها.

شروط الضمان الاجتماعي للمرأة المطلقة

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط الخاصة بالمرأة المطلقة حتى تحصل على راتب الضمان الاجتماعي المطور والشروط هي كالآتي:-