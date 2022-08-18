نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات المعاش الضماني من وزاره الموارد البشرية وكيفيه الحصول عليها الكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمات المعاش الضماني من اهم الخدمات الإلكترونية التي أعلنت عنها حديثا المنصة الوطنية الموحدة. وذلك في خلال هذه الأيام لجميع المستفيدين. كما تم الإعلان عن الخدمه عبر الصفحة الرسمية للمنصة الموحدة علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة عن لعديد والكثير من الخدمات الإلكترونية التي يحصل عليها المستفيدين عبر المواقع الرسمية. ومن اهم هذه الخدمات خدمه الاستعلام عن الأجور السنوية من الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية ومعرفه الشروط. كما تم الإعلان أيضا عن خدمه الفحص الطبي قبل الزواج الكترونيا عبر وزاره الصحة ومعرفه الشروط وخطوات تنفيذ الخدمه. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط والمتطلبات التي تم الإعلان عنها. بالاضافه إلي ذلك أيضا سوف نقوم بشرح وتوضيح طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة من الموقع الرسمي.

خدمات المعاش الضماني

أعلنت المنصة الموحدة عن خدمات المعاش الضماني وهو عباره عن مبلغ مالي شهري يتم صرفه للمستفيدين وتعتبر هذه الأموال في هذا البرنامج من الزكاة. كما يقتصر هذا البرنامج علي السعوديين المقيمين بالمملكة السعودية أقامة كامله ودائمه وتتوافر فيهم الشروط المبنية عليه الضمان الاجتماعي. ويستثني من شرط المراءة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لها أولاد منه بالاضافه إلي ذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي. كما يستفيد من أحكام هذه الخدمات المعوقون والأرامل ذوات الأيتام التي لا تتوافره لديهم وثائق اثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات للتنقل وذلك وفقا للشروط التي تبينها لائحه الضمان الاجتماعي. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا من خلال المواقع الرسمية والمنصات المعتمدة من المملكة.

متطلبات معاش الضمان الاجتماعي

بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة عن اهم الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها عن الحصول علي الخدمه الكترونيا. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال النقاط الأتية :

يجب أن يكون المستفيد من مستحقي الزكاة أو أي من بلغ سن الشيخوخة أو فئات الأرامل والمطلقات والمهجورات والعاجزين عن العمل أيضا.

يجب أن ينطبق علي المستفيد احدي الفئات المستهدفة وينطبق عليه أيضا الاستحقاق للمعاش الضماني.

خطوات الحصول علي خدمات المعاش الضماني

كما أعلنت المنصة أيضا عن طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد. والتي سوف نوضحها لكم من خلال الخطوات الأتية :