نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد الإقامة عبر ابشر ومعرفه رسوم الخدمه والشروط والخطوات الصحيحة لتنفيذ الخدمه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد الإقامة عبر ابشر من اهم الخدمات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها حديثا والتي ثار التساؤل عليها كثيرا في الآونة الأخيرة. كما تم الإعلان عن الخدمه عبر الصفحة الرسمية لمنصة ابشر عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع تويتر بالمملكة السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن الكثير من الخدمات الإلكترونية والتي يستخدمها العديد من المواطنين والتي من أهمها. الاعتراض علي المخالفات المروريه عبر منصه ابشر الكترونيا ومعرفه الشروط والخطوات الصحيحة. كما تم الإعلان أيضا عن إسقاط المركبات المهملة و التالفة عبر منصه ابشر ومعرفه الشروط وخطوات التشليح للسيارات. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل مع معرفه اهم الرسوم المتعلقة بالخدمة والشروط أيضا. كما سوف نقوم بشرح طريقه وكيفيه تنفيذ الخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة عبر الموقع الرسمي للمنصة.

تجديد الإقامة عبر ابشر

أعلنت منصه ابشر عن العديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها من موقعها الرسمي والتي من ضمنها خدمه تجديد الإقامة. كما تمكن الخدمه الأفراد من تجديد هويه المقيم لاحد أفراد المنزل أو العمالة المنزلية الكترونيا. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن المستفيدين من الخدمه وهم المواطن والمقيم المسجل والمفعل بالمنصة ولديه حساب شخصي. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة وتحويل جميع خدماتها الكترونيا عبر المواقع الرسمية.

شروط تجديد هويه مقيم

كما تم الإعلان أيضا عن اهم الشروط المتعلقة بالخدمة والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال الأتي:

يجب تسديد جميع الرسوم المتعلقة بالخدمة والمخالفات المروريه إن وجدت.

التأكد من سريان جواز سفر المستفيد.

أن لا يكون المستفيد تم تسجيله مسبقا كمتغيب عن العمل.

توفير صوره وبصمه للمستفيد مسجله بالنظام العام.

رسوم تجديد الإقامة

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن اهم رسوم خدمه تجديد الإقامة عبر ابشر والتي نوضحها لكم من خلال الأتي:

600 ريال للعماله المنزلية.

500 ريال لأفراد الأسرة بعد بلوغ السن القانوني.

خطوات تجديد الإقامة عبر ابشر

كما تم الإعلان أيضا عن طريقه وخطوات تجديد الإقامة عبر ابشر الكترونيا عبر المنصة. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم بالتفصيل من خلال اتباع الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة ابشر. تسجيل دخول المستخدم الخاص بالمنصة. للعماله اختيار خدمات العمالة ثم خدمات ثم تجديد الإقامة. للمرافقين اختيار خدمات أفراد الأسرة ثم خدمات ثم تجديد الإقامة.

غرامه عدم تجديد الإقامة

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان علي عقوبات عدم تجديد هويه المقيم. كما سوف نوضحها لكم من خلال الأتي:

المرة الأولي غرامه 500 ريال.

المرة الثانية غرامه 1000 ريال.

في المرة الثالثة الإبعاد.

تجديد الإقامة من ابشر أعمال

أعلنت منصه ابشر أيضا انه يمكن الحصول علي الخدمه وذلك من ابشر أعمال. والتي تمكنك أيضا من تجديد الإقامة عبرها. بالاضافه إلي ذلك تم الإعلان عن اهم الشروط التي يجب توافرها عند طلب الخدمه والتي نوضحها من خلال النقاط الأتية :

يجب تواجد المستفيد داخل المملكة عند طلب الخدمه.

تسديد رسوم الإصدار و غرامات التأخير إن وجدت والمخالفات المروريه أيضا.

تسجيل صوره وبصمه للمستفيد في النظام العام.

اجتياز الفحص الطبي في احد المراكز المعتمدة.

توافر تامين صحي للمستفيد وسريان جواز السفر.

أن لا يكون المستفيد قد تم تسجيله متغيب عن العمل.

خطوات تجديد الإقامة عبر ابشر أعمال

كما تم الإعلان أيضا عن طريقه وكيفيه الحصول علي خدمه تجديد الإقامة عبر ابشر أعمال. والتي سوف نقوم بتوضيحها من خلال الخطوات الأتية :