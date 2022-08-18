كيف احصل على سكن مجاني من وزارة الإسكان وما الشروط؟

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عمر شويل - جدة كيف احصل على سكن مجاني من وزارة الإسكان وما هي شروط سكن مجاني للضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية؟ فقد حرصت وزارة الإسكان على تقديم سكن مجاني للمحتاجين ومن لم يستفيدوا من قبل من الدعم السكني وخصصت رابط منصة سكني كأفضل طريقة التقديم على الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي وسوف نوفر بالتفصيل كيف احصل على بيت من وزارة الإسكان أو أيضًا كيف احصل على سكن مجاني من وزارة الإسكان 1444.

كيف احصل على سكن مجاني من وزارة الإسكان

حاولت الوزارة أن تسهل على المواطنين وأطلقت لهم العديد من الخدمات الإلكترونية وعن طريقها يمكن الحصول على مسكن مناسب مثل خدمة الإسكان التنموي للمطلقات وعن كيف احصل على سكن مجاني من وزارة الإسكان فهي كما يلي:

على العميل الدخول إلى رابط منصة وزارة الإسكان.

يختار المبادرات من القائمة ثم ينقر على خيار منصة سكني أو الإسكان التنموي.

بعد الدخول إلى المنصة ستجد قائمة بجميع المنتجات والخدمات الجديدة المتاحة للمواطنين.

يتعين الاختيار سواء اختيار الأراضي السكنية المجانية أو اختيار شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق.

اقرأ جميع الشروط وأبرز المتطلبات وبعد الموافقة اختر الحجز لتقوم بملء الاستمارة المطلوبة للتقديم على سكن مجاني للمحتاجين وذوي الدخل المحدود في السعودية.

استحقاق سكني برقم الهوية

يستطيع المتعامل أيضًا معرفة حالة الاستحقاق من خلال الملف الشخصي الخاص به على منصة سكني بعد تسجيل الدخول أو يمكن الدخول إلى رابط الخدمات من القائمة الرئيسية للموقع واختيار حالة الاستحقاق، على أن يتم إدخال بيانات العميل الشخصية مثل رقم الهوية الوطنية للتحقق من الاستحقاق.

شروط الحصول على سكن مجاني للضمان الاجتماعي

يمكن للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي الحصول على مسكن مناسب إذا كانوا غير مستفيدين من قبل من أي برنامج للدعم السكني من الحكومة، كما يتعين أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المحدود ولا يملك شقة سكنية يستطيع الإقامة بها مع أسرته، على ألا يقل السن عن 25 سنة عند التسجيل، ويشترط لاستحقاق الدعم السكني من وزارة الإسكان أيضًا الإقامة الدائمة بالمملكة وشرط الجنسية السعودية وهذه هي الشروط العامة.