نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حول برنامج سلفة للتمويل المالي في السعودية، كيفية تقديم طلب التمويل وشروطه. في المقال التالي

عمر شويل - جدة حول برنامج سلفة للتمويل المالي في السعودية، كيفية تقديم طلب التمويل وشروطه. فقد تم اعتماد طريقة للحصول على التمويل المالي السريع وبوقت قياسي. ويتم ذلك من خلال برنامج سلفة في المملكة العربية السعودية. إذن ماهو برنامج سلفه ؟ وكيف يتم الحصول على التمويل؟ وما هي المدة المخصصة لاستلام التمويل؟ ستناول أجوبة كل هذه الأسئلة في هذا المقال لمعرفة كافة التفاصيل حول برنامج سلفة للتمويل.

ما هو برنامج سلفة التمويلي؟

هو فكرة جديدة في المملكة العربية السعودية بهدف الحصول على تمويل مالي سريع وبمبلغ بسيط. ويتميز برنامج سلفه بتقديم التمويل بشكل مبتكر، وذلك من خلال الاعتماد على تقنيات مالية حديثة (Fintech)، التي تمتزج بأدوات الذكاء الاصطناعي ولغة تعلم الآلة لتقوم بتسعير الائتمان وعملية التمويل، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات وأكثرها سرعة وجودة.

يتميز النظام المالي المتبع في برنامج سلفة بتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية. وهو مصرح بشكل رسمي من قبل البنك المركزي في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى أن هامش الربح تنافسي وتتم عملية السداد بطريقة سهلة ومجدولة. كما يوجد عدد من المستشارين الماليين الذين يقدمون النصائح المالية للمستفيدين من التمويل، ولمساعدتهم في الوصول إلى أقل نسبة مرابحة. وتتم التقديم في البرنامج عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق تحميل برنامج سلفه على الأجهزة الذكية، وذلك دون الحاجة لمراجعة أحد فروع مكاتب سلفة.

كيف يمكن الحصول على تمويل من برنامج سلفة؟

يمكنك الحصول على تمويل برنامج سلفة عن طريق اتباع خطوات بسيطة وسهلة، تستطيع التعرف عليها أدناه:

قم بالدخول إلى موقع سلفة الإلكتروني، ثم اختر طلب تمويل من أعلى يسار الصفحة.

عليك تعبئة بيانات التسجيل (رقم الجوال، رقم الهوية، البريد الإلكتروني، تحديد كلمة المرور)، وذلك لإنشاء حساب خاص بك على الموقع، أما إن كنت تملك حساباً فقم تسجيل الدخول مباشرةً.

ولطلب تمويل،لا بد من تحديد قيمة التمويل وأيضا فترة السداد التي تراها مناسبة مع ظروفك ووضعك المالي الخاص.

ثم قم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة منك (كالبيانات الشخصية، وإرفاق صورة عن الهوية الوطنية، وبيانات العمل، والحالة المالية)، وذلك لإتمام التحقق من شخصية مقدم طلب التمويل قبل البدء بإجراءات العمل، وفي حال كانت جميع البيانات كاملة وصحيحة، فسيتم تقييم الطلب بسرعة فائقة(في خلال 15 دقيقة تقريباً).

وأخيراً، ستتم التحقق من صحة الوثائق والبيانات المدخلة، وفي حال صحتها، سيتم تحويل قيمة التمويل الذي حددته إلى الحساب البنكي الخاص بك خلال دقائق قليلة من قبول الطلب.

وإليكم فيديو قصير عن طريقة التقديم لطلب تمويل عبر موقع أو منصة سلفة:

ما هي شروط برنامج سلفه ؟

حدد برنامج سلفة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى مقدم طلب التمويل المالي، يمكنك التعرف على تلك الشروط أدناه :

يشترط أن یكون متقدم الطلب لبرنامج سلفة سعودي الجنسية.

لا بد ألا یقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.

يتوفر التمويل بدون تحویل راتب.

يجب ألا تقل فترة العمل للمتقدم عن ستة أشهر عند تقديم طلب التمويل.

يجب ألا يقل الحد الأدنى لراتب المتقدم عن 3,000 ريال سعودي.

ما هو مبلغ التمويل الذي يقدمه برنامج سلفة؟

يمكنك الحصول على تمويل مالي من برنامج سلفة بمبلغ يتراوح بين 1,000 إلى 5,000 ريال سعودي. كما يمكنك الحصول على تمويل آخر في الوقت ذاته بشرط أن تكون قد قمت بسداد أكثر من نصف الدفعات المجدولة الخاصة بالتمويل الأول، وبدون وجود أي تعثرات مطلقاً أثناء فترات السداد والمبالغ المستحقة لها.

كيف تتم عملية احتساب الفائدة؟

يتم احتساب الفائدة بناءً على عدة عوامل فردية مختلفة،يمكنك التطلع عليها أدناه:

تاريخ تقديم الطلب. نسبة الأمان الوظيفي. السجل الائتماني لك في برنامج سلفة، بحيث أنه كلما كان السجل الائتماني الخاص بك جید في سلفة، كلما أصبحت الطلبات المستقبلية الخاصة بك بنسبة فائدة أقل وبمعدل موافقة أسرع.

وتتم عملية السداد من خلال إرسال إشعار قبل تاريخ السداد، وذلك عبر الجوال أو البريد الإلكتروني، ويتم تحديد دفعات شهرية ثابتة تحدد أوقاتها بمرونة لتناسب مقدم الطب بهدف تيسير عملية السداد.

مميزات الحصول على تمويل من برنامج سلفة

إن المبلغ المالي الذي يتم الحصول علية من سلفة ليس كبيراً، ورغم ذلك هو كفيل بسداد بعض الالتزامات الطارئة. وفيما يلي بعض مميزات الحصول على تمويل مالي من سلفة:

تتم عملية جدولة السداد بطريقة سهلة ومريحة.

يتم استخدام درجات عالية من الحماية وتشفير البيانات.

توفير لوحة مستخدم والتي تتميز بوضوحها وسهولة استخدامها بهدف توضيح البيانات اليومية للتمويل.

السرعة في عملية الحصول على التمويل بعد اكتمال الطلب والموافقة عليه.

وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا المقال عن، حول برنامج سلفة للتمويل المالي في السعودية، كيفية تقديم طلب التمويل وشروطه. أشرنا فيه إلى معلومات عامة حول برنامج سلفة للتمويل المالي في السعودية، والتعرف على كيفية تقديم طلب التمويل وشروطه.