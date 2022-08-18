نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد والفئات المستحقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور 1444 موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور من اكثر الكلمات بحثا على جوجل والمواقع المختلفة لمعرفة الموعد المحدد لراتب الضمان الاجتماعي، حيث ان المنصة قد أعلنت عن التقديم على برنامج الضمان لدعم المستفيدين وتم تخصيص المنصة الالكترونيه لكي تستقبل جميع الطلبات التي تتعلق بعملية التسجيل لذلك يرغبون في معرفة كيفية التسجيل وموعد صرف الراتب الخاص لهذا الشهر، حيث أنه من أحد البرامج التي تقدم الدعم المادي شهريا لجميع المواطنين المستحقين لصرف الضمان الاجتماعي المطوره سوف نوضح لهم موعد الصرف بالتفاصيل خلال هذا المقال من خلال موقع ثقفني.

الضمان الاجتماعي المطور الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تطوير النظام وتحديثه لكي يشمل عدد من الفئات الغير موجودة في نظام الضمان الاجتماعي القديم وقد أعلنت عن فتح باب الالتحاق بالبرنامج المستفيدين من الضمان الاجتماعي وقد أعلنت الوزارة أنه سوف يتم صرف الضمان الاجتماعي لشهر اغسطس حتى يستطيع جميع المواطنين صرف الدعم الذي يقدمه الضمان لتلبية احتياجاتهم ومستلزماتهم الأساسية

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور الجديد 2022

أن يكون من مواطني المملكة العربية السعودية وهي أقيم بها بشكل دائم

زوجة المواطن ومطلقته وارملته الذين لديهم أطفال

الأيتام والأرامل

ذوي الاعاقه

أن يكون من غير قادرين على العمل

الاسر الفقيرة والأقل دخلا في المملكة العربية السعودية.

الأسرة التي يكون الدخل الشهري لها أقل من الحد الأدنى للضمان الإجتماعي

يجب ألا تمتلك الاسرة وصول وعقارات ذات قيمة عالية

يجب أن تلتزم بجميع المتطلبات الخاصة بالوزارة

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

أصبح بإمكان جميع المتقدمين على برنامج الضمان الاجتماعي ان يستعلم عن نتيجة الأهلية لكي يتعرفوا على إذا كانوا مستحقين للحصول على ضمان الاجتماعي أم لا حيث يتم الاستعلام الكترونيا من خلال