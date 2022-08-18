نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم مبلغ قرض الإسكان ومميزات التمويل العقاري المدعوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسأل العديد من المستفيدين كم مبلغ قرض الإسكان بعد أن أعلنت الوزارة عن تقديم القرض العقاري المدعوم إلى المواطنين بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية وقدمت كافة شروط قرض الإسكان التي تطبقها على المستفيدين والمستفيدات من حملة الجنسية السعودية ويمكن التقديم على القروض من خلال منصة سكني الإلكترونية وهي مبادرة مميزة من الوزارة وسوف نوفر كم مبلغ قرض الإسكان.

كم مبلغ قرض الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان السعودية أن قيمة مبلغ قرض الإسكان تُحدد بناءً على قيمة الرواتب التي يحصل عليها المستفيدين، وهي تبلغ نسبة 100% إذا كانت الرواتب لا تزيد عن 14 ألف ريال سعودي ويعمل برنامج القرض العقاري المدعوم بآلية مُحددة وهي أن يقوم الصندوق العقاري بتقديم المبلغ الشهري الخاص بالدعم بحيث يغطي أرباح التمويل بنسبة تبدأ من 35% إلى أن نصل ل 100% وهي أقصى قيمة.

مميزات القرض العقاري المدعوم وزارة الإسكان

قدمت الوزارة عدد من المميزات الكثيرة إلى العملاء من خلال برنامج القرض العقاري المدعوم ومن أبرز تلك الشروط أن هذا التمويل حصل على إجازة من خلال الهيئة الشرعية الخاصة بالجهات التمويلية وهي البنوك السعودية، ويستطيع أيضًا المستفيد الحصول على نسبة تمويل بقيمة تتجاوز نصف مليون ريال سعودي.

يمكن التقديم على القرض العقاري المدعوم إلكترونيًا من خلال الدخول إلى منصة سكني الإلكترونية، ويحصل المستفيد على فرصة التنازل عن قيمة القرض بعد الطلب إلى أحد الأقارب ولكن لا بد أن يكونوا من الدرجة الأولى فقط حتى تتم الموافقة على التنازل.

كيفية شراء واحدة سكنية من السوق

يمكن للعملاء الحصول على وحدة سكنية جاهزة من السوق مع إمكانية اختيار العقارات التي تتناسب مع احتياجاتهم في حال كانوا من أصحاب الدخل الشهري الذي لا يزيد عن أربعة عشر ألف ريال سعودي، ويمكن أن يُحدد قيمة القروض من خلال حاسبة الدعم السكني والتي تستخدم بناءً على الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط حاسبة الدعم السكني من صندوق التنمية العقارية.

يكتب المستخدم قيمة التمويل وفترة التمويل.

يدخل قيمة الدخل الشهري وفترة التمويل بالأشهر.

الإقرار بصحة المعلومات وإخلاء المسؤولية ثم اختيار الحساب لكي تتعرف على قيمة التمويل النهائية وفق معايير وزارة الإسكان التي تقدم الدعم السكني عبر منصة سكني.