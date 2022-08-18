نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في حساب المواطن الجديد 1444 برقم الهوية لدفعة شهر اغسطس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في حساب المواطن 2022 حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن رابط التسجيل الجديد في حساب المواطن لكي يستطيع جميع المواطنين في السعودية التسجيل في البرنامج ويجب ان تنطبق عليهم الشروط والضوابط التي تضعها الوزارة حتى يصل الدعم الى المستحقين فقط، ومن خلال هذا الرابط يمكن الاستعلام عن حساب مواطن برقم الهوية وتحديث البيانات وسوف نعرض خلال الفقرات التالية وكيفية التسجيل بطريقة صحيحة من خلال موقع ثقفني.

التسجيل حساب المواطن الجديد

قد تم التسجيل الجديد في برنامج حساب مواطن من خلال الرابط الرسمي الخاص بالبرنامج وذلك تحت أمر من الملك سلمان بن عبد العزيز فإن البرنامج يوفر عدد من الخدمات التي تدعم المواطن الذي يتأثر بالتغيرات الاقتصادية التي تمر بها البلاد من الغلاء وغيرها ورفع مستوى المعيشة وتلبية مستلزمات الأشخاص، ولكن عن برنامج وضع بعض الضوابط والشروط التي يجب أن تتوفر في جميع المتقدمين لكي يتم صرف الدعم بشكل صحيح، بالإضافة الى بعض المستندات والأوراق التي يجب ان يوفرها الشخص للتسجيل في حساب مواطن.

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

يمكن أن يتم التسجيل في حساب مواطن من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الرسمي لبرنامج حساب مواطن ثم الضغط على انشاء حساب جديد.

ثم بعد ذلك يقوم المواطن بإدخال البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح وفي المكان المخصص لها من رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد وغيرهم.

إدخال كلمه المرور الذي سوف يتم ارسالها بشكل مؤقت عبر الهاتف.

استكمال باقي التعليمات وادخال البيانات التي تتعلق بالعنوان والدخل الشهري وعدد افراد الاسره والحاله الاجتماعية وغيره.

ثم يجب الضغط على الشروط والأحكام بعد رفع جميع المستندات والوثائق المطلوبة ويجب التأكد من صحة البيانات.

ثم الضغط على تقديم في نهاية الصفحة.

كيفية ارفاق المستندات في حساب مواطن

من خلال الشرح التالي يتم ارفاق المستندات من خلال عدة خطوات الكترونيا على النحو التالي: