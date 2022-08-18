نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1444 وكيفية النحديث بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الضمان الاجتماعي المطور 1444 من أهم عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة من قبل المواطنين السعوديين والأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث تم تمديد موعد التسجيل حيث ينتهي في اليوم الموافق 30 من شهر أكتوبر، علماً بأن عملية الصرف تتم في بداية كل شهر ميلادي بناءً على الأوامر الملكية الصادرة من الملك السعودي، ولكي تتمكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من صرف دعم الضمان الاجتماعي ضرورة توافر شروط الاستحقاق، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا فترة تمديد التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1444، وكيفية تحديث البيانات للمستفيدين بالخطوات.

نظام الضمان الاجتماعي المطور 1444:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر صفحتها الرسمية عن نقل نظام الضمان الاجتماعي المطور، ويزداد عدد الأشخاص المستفيدين يومياً من المواطنين السعوديين في مختلف أرجاء المملكة، ولكي يتم الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي المطور ضرورة توافر العديد من شروط التسجيل التي نوضحها لاحقاً من خلال هذا المقال، وتم تمديد فترة انتهاء التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور حتى 30 أكتوبر لهذا العام.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي:

أن يكون الشخص المستفيد الذي يرغب في التسجيل للحصول على الضمان الاجتماعي ذو جنسية سعودية لا غير ومقيم بشكل دائم في المملكة. ألا يكون متواجد في أحد مراكز دار الإيواء ضرورة ان يكون المتقدم من الأشخاص الملتزمين بالحضور في برامج التدريب والتوظيف للقادرين من الأفراد. التأكد من إدخال البيانات صحيحة عند التسجيل لأنه إذا كان هناك بيانات مغايرة يتم رفض عملية التسجيل. من ضمن الفئات المستثناه (المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي – الأرملة – المطلقة من غير سعودي). يكون الدخل الشهري لها بحد أدنى للمعاش بقيمة 1100 ريال سعودي و 550 ريال سعودي عن كل فرد في الأسرة.

تحديث الضمان الاجتماعي المطور بالخطوات:

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة تحديث البيانات والتأكد من صحتها، للتمكن من الحصول على مبالغ دعم الضمان الاجتماعي، ومن خلال هذا المقال نوضح كيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي بالخطوات، وهي: