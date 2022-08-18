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عمر شويل - جدة شروط قبول ارامكو للثانوي 1444 ، صرحت شركة أرامكو الموجودة في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل في برامج التدريب للخريجين مع الالتزام بالضوابط والشروط التي حددتها شركة ارامكو السعودية وسوف نقوم بشرح طريقة التقديم.

برنامج شركة أرامكو لخريجي الثانوية العامة 1444

يعد برنامج شركة ارامكو الموجودة في المملكة العربية السعودية من أهم البرامج التي وفرتها شركة ارامكو لخريجي الثانوية العامة وذلك لتدريب المتقدمين على شغل الوظائف الشاغرة في الشركة ويستمر تدريب الخريجين لمدة عامان لتزويد الطالب المتقدم بجميع الخبرات والمهارات اللازمة لشغل تلك الوظائف في شركة ارامكو.

شروط القبول في أرامكو الجديدة السعودية 1444

وضعت شركة ارامكو في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط الواجب توافرها في خريجي الثانوية العامة المتقدمين في برنامج شركة ارامكو السعودية وهي كما يلي:

المتقدم من خريجي عام ( 1443 / 1442 )(1442/1441 )(1441 / 1440 )(1440/1439).

أن يكون عمر المتقدمين لا يزيد عن 40 عاما.

الحصول على معدل بنسبة 75% فما فوق في الثانوية العامة.

اجتياز درجة اختبار القدرات بنسبة 72% فما فوق.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في ارامكو لخريجي الثانوي

للتسجيل في شركة ارامكو السعودية يجب استيفاء جميع المستندات المطلوبة وهي كما يلي:

ملئ وتعبئة كطلب التسجيل من على الموقع الرسمي لشركة ارامكو.

الالتزام بجميع الفحوص الطبية والخضوع لها.

درجة اختبار اللغة الانجليزية والرياضيات موجودة والتي تبدأ في (7 / 8 / 2022م وتنتهي في 20 /8 /2022م).

ثم متابعة التسجيل والتوقيع على العقود.

طريقة التسجيل في شركة ارامكو السعودية

حددت شركة ارامكو السعودية طريقة التسجيل لخريجي الثانوية العامة 1444ه من الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية وهي من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لشركة ارامكو رابط التسجيل.

اختيار التخصص المطلوب من بين الخيارات الموجودة.

الذهاب إلى الصفحة المخصصة للوصف الوظيفي حسب التخصص.

النقر على مفتاح التقديم الآن.

كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني.

ثم الضغط على مفتاح إرسال.

يتم مراجعة جميع المستندات والشهادات للمتقدم من خلال جهة اختصاص شركة ارامكو.

حصول المتقدم على جدول مواعيد اختبارات اللغة الانجليزية والرياضيات.

سوف تصل رسالة على جوال المتقدم بنتيجة الاختبارات الخاصة بالمتقدم.

شركة ارامكو السعودية للثانوي تسجيل دخول

يتم الدخول إلى شركة ارامكو في المملكة العربية السعودية لخريجي الثانوية العامة من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى برنامج التدريب في شركة ارامكو.

كتابة رقم الهوية الوطنية للسعودين.

كتابة رقم الإقامة بالنسبة للوافدين.

إدخال كلمة المرور بشكل دقيق وصحيح.

الضغط على مفتاح طلب رمز التحقق المرئي.

ثم إدخال رمز التحقق المرئي بشكل دقيق وصحيح.

ثم الضغط على مفتاح تسجيل الدخول.

موعد التسجيل في برنامج شركة ارامكو للثانوي

حددت شركة ارامكو في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل لخريجي الثانوية العامة يوم 18 / 7/ 2022م وينتهي في يوم 25/ 7/ 2022م حوالي الساعة 3 عصرا مع الالتزام بالشروط والضوابط التي وضعتها الشركة لخريجي الثانوية العامة.

تخصصات شركة ارامكو للثانوي

وفرت شركة ارامكو في المملكة العربية السعودية بعض التخصصات المتوفرة لخريجي الثانوية العامة وهي كما في التالي:

فني كهرباء.

فني معادن.

فني صيانة أدوات.

فني صيانة التكييف.

الأعمال المكتبية.

ميكانيكي حفر.

رجال إطفاء.

رجال أمن صناعي.

مشغل آلات الغاز والنفط.

مزايا التسجيل في برنامج ارامكو للثانوي

وضعت شركة ارامكو السعودية عدد من المميزات للمتدرب في برنامج ارامكو لخريجي الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية وهي كما في التالي:

حصول المتدرب على سكن.

حصول المتدرب على راتب شهري.

توفير المواصلات بالمجان.

توفير الرعاية الصحية والطبية بالمجان.

استخدام جميع وسائل الترفية الموجودة في شركة ارامكو.

الاستفادة من خمات الطيران في المملكة العربية السعودية.

الحصول على أجازة شهر رمضان المبارك وجميع الإجازات الرسمية في المملكة.

حصول المتدرب على عدد من دروس التقوية.

وبذلك نكون قدمنا شروط القبول في شركة ارامكو السعودية ومعرفة طريقة التقديم والتسجيل وأيضا معرفة مواعيد التقديم في البرنامج ومعرفة جميع التخصصات المطلوبة والمميزات التي يحصل عليها المتقدم في برنامج شركة ارامكو في المملكة العربية السعودية.