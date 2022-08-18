نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة مستعملة موديل 2020 بضمان 3 سنوات وقسط شهري 1,121 ريال دون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين السعوديين و المقيمين بالمملكة العربية السعودية عن أفضل موديل سيارة مستعملة، حتى تساعدهم في التنقل بالمملكة بكل أمان وحرية، وبدون قلق من نقص شئ بالسيارة، وحتى لا تحتار وتبحث كثيرا، فاليوم إليك عروض مميزة للسيارات المستعملة والمتوفر لك بعرض بدون كفيل، وضمان حتى ثلاث سنوات، وأيضا لا تقم بدفع أي مقدم، فسوف تمتلك سيارتك فور التقديم لطلب السيارة من قبل الشركة، ولجميع محدودي الدخل من يمتلكون راتب شهري بسيط، سوف تحصلون على سيارة وفق ميزانيتك الشهرية، وأيضا بأسعار رمزية وبالتقسيط المريح، فبتقديمك للحصول على السيارة المستعملة سوف تمتلك كافة العروض المعلن عنها.

سيارة مستعملة موديل 2020 بالتقسيط

السيارة موديل 2020 تويوتا يارس ولها مواصفات جيدة ومناسبة للجميع، سيارات أحدث موديل لمتوسطي الدخل، كما أن الشركة قد ضمنت لك أنك سوف تحصل على السيارة بضمان يستمر حتى ثلاث سنوات أو أن تكون المسافة المقطوعة بها داخل المملكة تصل حتى 60 ألف كيلو، وذلك لجميع المواطنين السعوديين والوافدين بالمملكة مع الموافقة على الشروط المعلن عنها وتقديم جميع الأوراق المطلوبة، وفي حالة استيفاء كافة الشروط سوف تمتلك سيارتك في الحال، ومن أهم مواصفات السيارة أنها ذات لون أبيض، قرض للمتقاعدين بأقل راتب، سيدان وعدد المسافة المقطوعة داخل المملكة من 90 ألف وحتى 99 ألف، وسوف يتم دفع قسط شهري 1,121 ريال شهريا، على فترة سداد تمتد حتى 60 شهرا، وسوف يكون المبلغ الإجمالي للسيارة 77,035 ريال، بدفعة تملك 9,775 ريال، ويمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء 8002442211 لتحصل على المزيد من الاستفسارات والعروض المتاحة.

الشروط والمستندات المطلوبة

يجب أن يكون الراتب يبدأ من 3000 ريال والعمر من 21 عاما حتى تحصل على السيارة سريعا، كما أنه لابد أن تكون موظف بالقطاع الحكومي أو موظف بالقطاع الخاص أو متقاعد، ويتم تقديم خطاب تعريف بالراتب وموضح به تاريخ الالتحاق بالعمل، حيث يجب أن تكون على رأس العمل لمدة شهر للموظف الحكومي، وثلاثة أشهر للموظف الخاص، وتقديم خطاب من المؤسسة العامة للتأمينات أو المؤسسة العامة للتقاعد للمتقاعدين بأقل راتب، وصورة من رخصة القيادة باسم المستفيد من التمويل، مع صورة الهوية الوطنية أو جواز السفر للمقيمين، ويتم تعبئة الطلب للسيارة المستعملة، من خلال شركة عبد اللطيف جميل، وانتظار فحص الطلب والتأكد من الأهلية وعند الموافقة يتم استلام السيارة في الحال وبدون إجراءات معقدة، وسوف تمتلك سيارة أحلامك في أقل وقت.