نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارات البنك الأهلي للمواطنين والمقيمين بدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل سيارات البنك الأهلي، هو تمويل إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يقدمه المصرف للمواطنين والمقيمين أيضاً حيث يقدم المصرف عدت تمويلات مختلفة من ضمنها التمويل التأجيري للسيارات الذي يقدم من المصرف لتحقيق أحلام كل شخص يتمني أن يكون لديه سيارة مملوكة له وذلك من خلال دفع قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة ومناسبة لدخلك الشهري، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أهم مزايا التمويل التأجيري من البنك الأهلي السعودي وكيف يمكنك التقديم عليه.

تمويل سيارات البنك الأهلي وأهم المزايا

عندما يرغب العميل في شراء سيارة كل ما عليه هو تقديم طلب للمصرف بالحصول على مركبة معينة ثم يقوم البنك بشراء المركبة من أحد الوكلاء المعتمدين لديه ويقوم المصرف بإعادة بيعها للعميل ويتم سداد قيمتها من خلال أقساط شهرية تحول إلى المصرف ويضع البنك عدد من المزايا على التمويل التأجيري وقد جاءت كالتالي:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يمكن للمواطن والمقيم الحصول عليه.

قيمة التمويل تصل إلى نصف مليون ريال سعودي.

فترة سداد الأقساط طويلة وتمتد حتي خمس سنوات.

يمكن للعميل الحصول عليه بدون تحويل الراتب.

لا يتطلب وجود كفيل.

التمتع بتأمين شامل على المركبة طوال فترة السداد.

إجراءات ميسرة وسريعة.

يتاح التأجير للمواطن حتي خمس مركبات وثلاثة للمقيم.

يتيح لك المصرف عدة خيارات خاصة بإنهاء العقد أو تملك المركبة.

يبدأ معدل النسبة السنوي عند 5.51%.

يوفر لك المصرف ممثلي مبيعات في كافة المعارض والوكلاء المعتمدين.

كيف يمكنني التقديم للحصول على التمويل

يبدأ العميل بتحديد المركبة والإطلاع على مواصفاتها وقيمتها وذلك من خلال زيارة المعارض أو الوكلاء المعتمدين ومقابلة أحد ممثلي البنك وتسليمه المستندات المطلوبة ثم يقوم العميل بتعبئة نموذج طلب الحصول عليها وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط التمويل لتمويل التأجيري بالبنك. إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال وعنوان السكن وتحديد نوع السيارة. قم بتحديد شريحة العمل الخاصة بك ثم ادخل المدينة الموجود بها المعرض واسم المعرض ورقمه واسم مندوب المعرض ورقم جواله. بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة ومراجعتها قم بالضغط على زر حفظ.

وللحصول على المزيد من المعلومات يتم التواصل مع المصرف من خلال الاتصال برقم المجاني للمصرف920000891.