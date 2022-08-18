نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تأجير سيارة في دبي والشروط اللازمة للحصول عليها بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تأجير سيارة في دبي، يوجد بدبي العديد من السيارات المميزة للتأجير إذ أن هناك بعض الأشخاص الذين يفضلون تأجير السيارات للتنقل عوضا عن استخدام المواصلات أو تطبيقات التوصيل، وتعمل الشركات على توفير مختلف أنواع السيارات كما يمكن استئجار السيارة بالسائق الخاص بها في حين أن المستأجر لا يملك رخصة قيادة أو لا يعرف كيفية القيادة، كما يلزم اختيار الشركات التي تقدم تأمين كامل على السيارات.

الشروط اللازمة لتأجير سيارة في دبي

يمكن تأجير السيارات في دبي بكل سهولة عبر الانترنت والعديد من مواقع الشركات المختلفة ولكن هناك بعض المتطلبات اللازم توافرها للحصول على سيارة ومن ضمن تلك المتطلبات ما يلي:

يلزم الحصول على رخصة قيادة لضمان التأكد من سلامة القواعد القانونية، كما أن هناك بعض الشركات أو اغلبها لا تقوم بتأجير سياراتها لمن لا يحملون رخصة للقيادة سواء دولية أو غير ذلك، ولكن يمكن طلب سائق خاص بالشركة عند عملية التأجير.

تطلب بعض الشركات وجود فيزا لتسهيل عملية الدفع عند استلام سياراتك الخاصة، ولكن في حين عدم وجود الفيزا يمكن اختيار الشركات التي تسمح بالدفع النقدي.

طريقة تأجير سيارة في دبي

تتعدد التطبيقات الالكترونية التي يمكن من خلالها طلب خدمة تأجير السيارة في دبي ومن أهم تلك التطبيقات ما يلي:

EZHIRE يعد ذلك التطبيق من أفضل تطبيقات استئجار السيارات في دبي ويسهل تحميله على الهاتف وتسجيل الدخول من خلال كتابة بيانات الشخص ثم تحديد نوع السيارة المراد استئجارها ومن الهام أن التطبيق يقوم بتوصيل السيارة إلى المستلم وتسمح تلك الخدمة بتأجير السيارة بالدقيقة، ويبدأ سعر التأجير اليومي من 69 درهم إماراتي ويصل إلى 6500 درهم للتأجير الشهري.

تطبيق EKAR والذي يتمثل في تقديم خدمة التأجير بشكل سهل وسريع من خلال تحميله عبر الهواتف الذكية والتسجيل وتسهل طريقة تسليم السيارة للمستأجر من خلال فتح القفل عن طريق تحديد موقع مفتاح EKAR داخل صندوق القفازات وإزالة المفاتيح من الحامل الخاص بها، ويبدأ التأجير بالدقيقة من 0.60 درهم ويصل إلى 3300 درهم للتأجير الشهري.

مميزات تأجير السيارات في دبي

يوجد الكثير من الشركات التي تقدم فئات سيارات مختلفة ولذلك يمكن للمستخدم تأجير أنواع مختلفة من السيارات، وتعتبر ميزة التأجير في السعر المميز إلى جانب أن التطبيقات متاحة على مدار اليوم مع وجود مواقف خاصة بكل تطبيق، ويسهل التسجيل بالتطبيقات باستخدام رخصة القيادة أو بطاقة الهوية وتسجيل البطاقة الائتمانية لدفع مبلغ رسوم التسجيل بالتطبيق.