هيونداي النترا 2023 أفضل سيارة دفع أمامي تقسيط 700 ريال

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عمر شويل - جدة تعتبر هيونداي النترا 2023 Hyundai Elantra أفضل سيارة دفع أمامي في فئة السيدان. تتميز النترا 2023 بخطوط التصميم الرائعة والاقتصاد في استهلاك الوقود، لكن تتركنا مع مقصورة رتيبة. السيارة بأربعة أبواب مدمجة مع مقاعد لخمسة أشخاص. كما تنتهج النتر 2023 نفس مسار التصميم الساخن في إصدار N الذي تم ضبطه بحدة لمنافسة سيارات مثل تويوتا كورولا ومازدا 3. وبفضل مظهرها الخارجي الجريء، تقدم النترا أفضل ما لديها في المظهر والاقتصاد في الوقود. كل هذا بفضل محركها رباعي الاسطوانات.

النترا 2023 من الخارج

تحتوي Elantra 2023 على تصميم خارجي، غير مألوف في استوديو التصميم. حيث تأتي بهيكل خارجي مطوي، مجعد، مرصع، ومقسم إلى شرائح. إنها قطعة فنية من الأوريغامي (فن طي الورق) مع زخرفة تخطف الأنظار. كما سجلت إلنترا أعلى معايير السلامة IIHS حيث تم تجهيزها بمصابيح LED الأمامية ذات الطراز المحدود. تحصل جميع الطرز على نظام فرامل تلقائي في حالات الطوارئ ، لكن Hyundai لا تقدم نظام كاميرا للرؤية المحيطية في إلنترا.

مواصفات النترا 2023 من الداخل

هناك أكثر من فئة من سيارة إلنترا 2023 لكل منها مواصفات خاصة . مثلا فئة N-Line تفقد خيار ناقل الحركة اليدوي. بينما تكتسب فئة SEL النترا شاشة تعمل باللمس مقاس 10.3 بوصة وعجلات مقاس 17 بوصة. الفئة الأولى من إلنترا تأتي مع محرك رباعي بقوة 147 حصانًا. مع ناقل حركة متغير السرعة (CVT). وتزيد هيونداي من قوة النترا مع محرك توربو بقوة 201 حصان في إلنترا N Line. مع ناقل حركة ثنائي القابض بثماني سرعات. تتسارع Elantra N من 0 إلى 60 ميل في الساعة خلال حوالي خمس ثوانٍ فقط. يعيب السيارة أن المقعد الخلفي ليس عريضًا بما يكفي لثلاثة أشخاص بالغين. في حين أن خط السقف المنخفض لا يوفر الراحة للركاب الأطول.

سعر هيونداي النترا GLS-SMART 2023 في السعودية

بالنسبة للسوق السعودية فقد شهدت حتى الآن بدء حجز هيونداي النترا GLS-SMART 2023. يبدأ سعر النترا 77 ألف ريال بدون الضريبة. وبعد إضافة الضريبة يصل سعر السيارة إلى 89 ألف ريال. ويمكن الحصول عليها ضمن عروض تقسيط السيارات الجديدة في السعودية بقسط في حدود 700 ريال شهريًا.

Hyundai Elantra 2023 تقسيط

في حال تم سداد 700 ريال شهريًا دفعة مقدمة تصبح قيمة السنة 8.400 ريال. بحسب سنوات التقسيط يتغير السعر . عند التقسيط على 7 سنوات بدون مقدم يبلغ إجمالي الأقساط قرابة 58 ألف ريال . وهنا تقل الدفعة الأخيرة . لكن عند التقسيط على 3 سنوات مثلا يصبح إجمالي الأقساط قرابة 25 ألف ريال. وهنا يصعب التقسيط بدون مقدم كما تزداد الدفعة الأخيرة.

مزايا وعيوب النترا 2023

هناك بعض المزايا التي تجعل من اقتناء النترا تجربة فريدة حيث تأتي السيارة بالمواصفات والمزايا التالية :

تتميز السيارة بمجموعة نقل الحركة الهجينة التي تعطي أفضلية أثناء القيادة.

توجد مساحة جيدة للأرجل في الصف الخلفي من المقاعد ما يجعل الركوب مريحًا.

إصدارات Sporty N تأتي مزودة بنظام Apple CarPlay اللاسلكي / Android Auto.

كما هناك العديد من العيوب أو الشكاوى التي قد يراها البعض عيوبًا في سيارة النترا الجديدة من بينها ما يلي: