نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الاسكان القرض المدعوم المزايا وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الاسكان القرض المدعوم يسمح بالاستفادة منه لشريحة كبيرة من المواطنين داخل المملكة، ولذا يتم التساؤل بكثرة كيف احصل على القرض المدعوم؟ وما هي شروط القرض السكني؟ ويمكن أيضًا من خلال تجربتي مع القرض المدعوم والتي يتم طرحها من قبل السابق لهم الاستفادة من القرض العقاري المدعوم معرفة عيوب القرض المدعوم والمزايا التي يتم الحصول عليها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على وزارة الاسكان القرض المدعوم.

وزارة الاسكان القرض المدعوم

قدمت وزارة الاسكان القرض المدعوم للمواطنين لتسهيل عملية امتلاكهم للمسكن الخاص بهم وسرعة الانتهاء من إجراءات البناء ودعمهم ماديًا بشكل أسرع دون تحمل مبالغ طائلة، حيث يحصل المواطن على قرض مدعوم الأرباح بمبلغ مالي يصل إلي نصف مليون ريال، كما يمنح صندوق التنمية مبالغ شهرية تغطي الأرباح التمويلية بنسبة تبدأ من 35% وحتى 100%.

مزايا القرض المدعوم وزارة الإسكان

هناك العديد من مزايا التي يحصل عليها المستفيد في حالة تقديمه طلب الحصول على القرض وتشمل تلك المميزات:

يمكن الحصول على نسبة دعم تصل إلى 100% في حالة كان العميل يتحصل على صافي دخل 14 ألف ريال، وتختلف بعدها قيمة الدعم باختلاف صافي راتب المستفيد.

القرض المقدم متوافق وأحكام الشريعة.

يمكن أن يتم تمويل المتقدم بمبلغ أكثر من نصف مليون ريال من خلال الجهات التمويلية.

يسمح بتخفيض قيمة الدفعة المقدمة، فيمكن سداد 5% فقط بدلًا من 10%.

يمكن للمستفيد أن يتنازل عن القرض بعد الموافقة عليه لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

إذا لما يستفد المتقدم من القرض خلال عامين يتاح له التقديم مرة أخري.

يتم إعفاء الورثة من سداد المتبقي من قيمة القرض وكذلك الأفراد المصابين بالعجز الكلي بعد الحصول على القرض.

التقديم على القرض المدعوم وزارة الاسكان

يتم الاستفادة من القرض المدعوم المتوفر من قبل وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية عن طريق إتباع الخطوات التالية: