كيف اعرف كم يعطيني الراجحي قرض عقاري والشروط المطلوبة

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عمر شويل - جدة كيف اعرف كم يعطيني الراجحي قرض عقاري ففي ظل تجربتي في شراء منزل عن طريق البنك الراجحي قدم البنك العديد من الخدمات الإلكترونية لجميع العملاء وطرح أيضًا مدة الموافقة على التمويل العقاري بنك الراجحي ويمكن استخدام الحاسبة الإلكترونية لمعرفة المزيد من التفاصيل، كما يستطيع العميل معرفة أبرز شروط القرض العقاري من خلال الموقع الإلكتروني للبنك باعتباره أقل نسبة تمويل عقاري في البنوك السعودية خلال الفترة الأخيرة، وسوف نوفر حاسبة التمويل العقاري من الراجحي وطريقة استخدامها.

كيف اعرف كم يعطيني الراجحي قرض عقاري

هناك العديد من الخطوات التي يمر عليها العميل كي يحصل على القرض العقاري من الراجحي في السعودية وأولى تلك الخطوات تتمثل في إجابة كيف اعرف كم يعطيني الراجحي قرض عقاري وهي عن طريق استخدام الحاسبة الإلكترونية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع بنك الراجحي السعودي.

ثم الانتقال إلى تبويب التمويل العقاري.

اختيار الحاسبة للانتقال إلى حاسبة التمويل العقاري.

على العميل أن يختار ما هو القطاع الوظيفي الملتحق به سواء حكومي أو خاص.

إدخال آجال استحقاق ملائمة والراتب الشهري والعمر.

ثم سعر بيع العقار والدفعة المقدمة.

اختيار حساب في نهاية القائمة التي تظهر على الموقع.

بناءً على فترة السداد خمس سنوات سيظهر لك صافي قيمة التمويل والإجمالي المستحق وتستطيع معرفة هامش الربح السنوي.

تمويل الراجحي العقاري الجديد 1444

يمكن شراء منزل من خلال البنك الراجحي وذلك في ظل تقديم حلول القروض العقارية الجديدة من البنك وهي قروض متوافقة مع الأحكام الإسلامية، ولكن لاستحقاق التمويل لا بد من معرفة أبرز شروط الاستحقاق وهي كما يلي:

يتعين حصول المواطن على راتب لا يقل عن ألفين ريال سعودي إذا كان من العاملين في القطاعات الحكومية أو شبه الحكومية أو الخاصة.

كما لا بد من حصول المتقاعدين على رواتب بقيمة 1900 ريال سعودي أو أكثر.

وإذا كان السن لغير المتقاعد لم يبلغ سن 60 سنة، والمتقاعد لم يصل عمره إلى 65 عام فيمكن تحويل الراتب إلى البنك وتقديم نسخة بطاقة الهوية الوطنية سارية المدة وخطاب التوظيف للحصول على التمويل.