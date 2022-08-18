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عمر شويل - جدة مساعدة الديوان الملكي السعودي يتم تقديمها مباشرة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى المحتاجين من ابناء المملكة، حيث تقوم البوابة الإلكترونية للديوان والمسماة بوابة تواصل باستقبال طلبات وشكاوى المواطنين والتعرف على الحاجات التي يرغبوا في الحصول عليها، مساعدة مالية أو علاجية أو طلب أرض مجانية مقدمة من الديوان، ويتم لتواص وفق روط محددة للتقديم وألية خاصة لاستقبال لطلب ومراجعته.

الديوان الملكي السعودي

هو المنصة الوطنية لاستقبال الطلبات المباشرة بين الشعب والجهات العليا، الحكومية أو حاكم المملكة، حيث تتيح المنصة التوصل إلى جميع الهيئات الحكومية، كما يتم فيها تقديم الطلبات إلى بوبة المساعدات للحصول على:

المساعدات المالية العاجلة للمحتاجين.

طلبات سداد الدين عن الغارمين.

تقديم خدمة رفع إيقاف الخدمات عن غير القادرين.

طلب أراضي مجانية من الديوان.

يتم تقديم طلب علاج مجاني.

[مساعدة الديوان الملكي] كيف احصل على مساعدة الأمير محمد بن سلمان AbSher.SA

وقد قامت البوابة الحكومية منذ إطلاقها بإنجاز العديد من الطلبات لآلاف وملايين السعوديين، واستقبلت طلباتهم وتم دراستها بشكل رسمي من خلال موظفي الديوان الملكي السعودي في أوقات العمل الرسمية في فترة شهرين، كحد أقصى، ويتم التواصل مع أصحاب الحاجات وقضاء الطلبات التي استكملت بياناتها واستكملت كذلك الفترة المقررة لمراجعة البيانات، وتتواصل البوابة الحكومية مع كافة الوزارات والهيئات لسرعة إنجاز حاجات المحتاجين.

ما هي العطايا المقدمة مباشرة من خادم الحرمين وولي العهد

تم تقديم مساعدات مالية للمديونين وأصحاب الحاجات.

قامت المنصة بإعادة توجيه عدد من الطلبات إلى المؤسسات الاجتماعية بالمملكة لتيسير الحصول على راتب شهري لغير القادرين، للشمول بالضمان الاجتماعي.

تم تقديم أراضي مجانية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لبناء مسكن لغير القادرين على شراء أراضي.

قامت لمنصة بالتواصل مع وزارة الإسكان لتوفير السكن المناسب أو توفير برامج بناء لغير القادرين.

قام خادم الحرمين الشريفين بتقديم مكرمة ملكية في شهر رمضان وشوال وذي الحجة لغير القادرين.

معروض طلب مساعدة مقدم إلى الملك سلمان

نبدأ الطلب بـ بسم الله الرحمن الرحيم.

بعد ذلك نقدم كل الحب والتقدير للأمير محمد بن سلمان.

ثم نقوم بكتابة أتقدم أنا المواطن/………………… بطلب مبلغ مالي قدره/……………….. ريال سعودي كمساعدة مالية.

ثم نكتب سبب طلب مساعدة مالية.

وفي نهاية الطلب نكتب نرجو من عطف وكرم سمو الأمير النظر إلى طلبي بعين الرحمة والقبول والله ولي التوفيق.

وفي النهاية أيضًا نكتب الاسم كامل والرقم القومي ومحل الإقامة ورقم الهاتف الخاص بالمتعثر داخل المملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد.. سمو ولي عهد المملكة الكريم/ الأمير محمد بن سلمان، بعد التحية. أتقدم لمعاليكم بهذا الطلب من أجل أخذ المساعدة المالية بمبلغ (…..) ريال سعودي من أجل ( يكتب سبب طلب المساعدة بإيجاز ووضوح ) وكلي أمل بأن أحصل علي طلبي وأن تنظروا إلى طلبي بعين القبول والرحمة والله ولي التوفيق. مرفق المستندات والأقوال التي تدل على حاجتي للمساعدة المالية. وتفضلوا بقبول كامل المحبة والتقدير. الاسم/……………………………….. محل الإقامة/…………………………… رقم الهاتف/…………………………….. البريد الإلكتروني/………………………. الرمز البريدي/…………………………. ( الملفات المرفقة ) يمكنكم أيضا تحميل هذا المعروض جاهز للتعد

كيف أقدم على مساعدة من الديوان الملكي السعودي 1444