كم تقسيط ايفون 13 موبايلي في السعودية باقات مفوتر؟

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عمر شويل - جدة كم تقسيط ايفون 13 موبايلي وهل شركة موبايلي تقسيط ايفون 13 توفر الجهاز بسعر الكاش أو هناك فوائد على الأجهزة الذكية الحديثة؟ فقد استطاعت الشركة طرح عدد من الباقات وخصوصًا باقات آيفون 13 الجديدة بنظام التقسيط حتى عامين من تاريخ شراء الجهاز، ومتوفر فروع عديدة للشركة في السعودية يمكن زيارتها لمعرفة ما هي الأجهزة المتاحة؟ أو زيارة رابط متجر ايفون لمعرفة ما هي أجهزة موبايلي بالتقسيط المتوفرة الآن وهل ايفون 13 برو Max تقسيط متوفر.

كم تقسيط ايفون 13 موبايلي

قدمت شركة موبايلي برامج التقسيط التي يمكن من خلالها شراء أجهزة سامسونج أو ايفون بالتقسيط حتى 24 شهر، كما أنها توفر عروض على الأجهزة الإلكترونية المتنوعة وعن كم تقسيط ايفون 13 موبايلي فهو يشمل التالي:

الباقات المؤهلة لتقسيط ايفون 13 برو ماكس 1 تيرا بايت هي باقة مفوتر 300 أو الباقة التالي وهي 400 وسيكون القسط الشهري على مدار عامين هو 300 ريال سعودي.

إذا كنت من المشترين في باقة 300 مفوتر أو 400 مفوتر يمكنك شراء نسخة ايفون 13 برو ماكس 512 جيجا بايت بنظام تقسيط 260 ريال سعودي في الشهر.

ايفون 13 برو ماكس 256 جيجا بايت قيمة القسط الشهري على عامين هو 220 ريال سعودي، كما متاح النسخة الأقل وهي 128 جيجا بايت بتقسيط 200 ريال سعودي على مدار عامين.

موبايلي تقسيط ايفون 13

متوفر في عروض باقات الأجهزة المفوترة نسخ أخرى من أجهزة الايفون الأخيرة من بينها جهاز ايفون 13 برو 1 تيرا بايت والمتوفر بقسط شهري 280 ريال سعودي، أما جهاز ايفون 13 برو ماكس 512 جيجا بايت سيكون سعره 240 ريال سعودي.

يمكن أيضًا شراء جهاز ايفون 13 برو 128 جيجا بايت بتقسيط 185 ريال سعودي، هذا الجهاز متوفر للعديد من العملاء ومنهم أصحاب باقات مفوتر 200 إلى باقات مفوتر 400 الجديدة من شركة موبايلي، ومتوفر أجهزة ايفون 13 ميني بمساحات التخزين التي أطلقتها شركة أبل، وتبدأ الأقساط الشهرية من 130 ريال سعودي إذا كان حجم الذاكرة 128 جيجا بايت، وحتى نظام تقسيط 185 ريال سعودي في حال تقسيط جهاز 512 جيجا بايت كما قدمت الشركة نسخ وإصدارات iPhone 12 Pro لجميع العملاء ويمكن معرفة المزيد عند التواصل مع الشركة من خلال زيارة أحد الفروع.