نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة الخطوط السعودية للطيران والرسوم المقررة وطرق تعديل حجز وكيفية الغاء الحجز إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسال الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية عن كيفية حجز الطيران السعودي او تعديل مواعيد الحجز واو الغائه والرسوم المقررة على الالغاء او التاجيل ومن خلال المقال سوف نوضح كل ذلك بالتفصيل، حيث أتاحت شركة الخطوط السعودية للطيران إمكانية تعديل حجز الخطوط السعودية بعدد من الطرق المختلفة من بينها الاتصال على الرقم الموحد للشركة أو من خلال الواتس اب وغيرها من الآليات التي تمت إتاحتها للتعديل عل حجز الخطوط السعودية للطيران.

الرسوم المقررة لتعديل واسترجاع حجز الخطوط السعودية:

قد أوضحت الخطوط السعودية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عن تعديل رسوم واسترجاع الحج لكل من المبار والأطفال، وكل منهما بقيمته ونوضحها من خلال هذا المقال:

هناك درجة الضيافة بشكل أساسي لمدة يومين وتعديلها لما يزيد عن ذلك تصل قيمتها إلى حوالي 90 ريال سعودي للفرد وفي حالة كونه طفل يكون قدرها المالي حوالي 45 ريال سعودي، وللرضيع 9 ريال سعودي.

هناك درجة الضيافة بشكل أساسي لمدة يومين وتعديلها لما يقل عن ذلك تصل قيمتها إلى حوالي 110 ريال سعودي للفرد وفي حالة كونه طفل يكون قدرها المالي حوالي 55 ريال سعودي، وللرضيع 11 ريال سعودي.

أما في حالة أن الضيافة مميزة ورغبة المستفيد في تعدل هذه المدة فيما يزيد عن يومين يكون قدرها المالي 80 ريال سعودي للفرد رسوم التعديل، وللطفل 40 ريال سعودي وللرضيع 8 ريال سعودي.

وإذا كانت ودرجة الضيافة المميزة مدة التعديل بها يومين فيما أقل وتبلغ رسوم التعديل للبالغ 100 ريال سعودي وللطفل 50 ريال سعودي، وللرضيع 10 ريال سعودي.

الطرق المختلفة لتعديل حجز الخطوط السعودية:

يتم تعديل حجز خطوط الطيران السعودي بعدة طرق وهي كالتالي:

يتم التعديل على حجز رحلة في الخطوط السعودية من خلال التواصل عبر الأرقام الخاصة بها عبر صفحتها الرسمية. وفي حالة رغبة الشخص المتقدم في استرجاع التذكرة يقوم بالدخول على الرابط الرسمي واختيار أيقونة استرجاع التذاكر بعد التأكد من قراءة كافة الإرشادات واتباع التعليمات. هناك إمكانية تعديل حجز الشخص المستفيد للرحلة الخاصة به من خلال الذهاب إلى مكتب المطار.

كيفية إلغاء حجز الخطوط السعودية إلكترونيا: