نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استخراج رخصة قيادة للمقيمات في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عملية استخراج رخصة قيادة للمقيمات في السعودية يستدعي اتباع مجموعة من التعليمات والخطوات اليسيرة للغاية، إذ يعتبر ذلك من الخطوات الإيجابية التي قامت بتنفيذها حكومة السعودية، لأن هناك سيدات يكن بحاجة لتعلم القيادة واستخراج رخص القيادة، لهذا تم توفير تلك الخدمة بطريقة إلكترونية تيسيرًا على سيدات المملكة، وسوف نوضح لكم ذلك فيما يلي.

استخراج رخصة قيادة للمقيمات في السعودية

يمكنك استخراج رخصة قيادة للمقيمات في السعودية عن طريق ما يلي:

ادخل على المنصة الإلكترونية أبشر.

اختر ابشر أفراد، ثم سجل دخولك بكتابة البيانات التالية:

اسم الدخول وكلمة السر ورقم الإقامة أو رقم الهوية.

سوف تصلك رسالة مكتوب بها كود تحقق، اكتبه في مكانه.

انقر على الخدمات الإلكترونية، واختر المواعيد، قم انقر فوق المرور.

سوف تتبين أمامك نافذة تبين لك تفاصيل الخدمة، انقر الدخول على الخدمة.

انقر فوق حجز موعد جديد.

انقر نوع الموعد وهو إصدار رخصة قيادة.

حدد المنطقة، ثم انقر فوق كلمة التالي.

سوف يحدد فرع المرور الملائم والبيانات اللازم إدخالها.

انقر فوق اختيار، وسوف يتبين أمامك الوقت والتاريخ.

سوف يظهر أمامك نافذة توضح لك نوعية الخدمة والمستندات اللازم توفرها بشأنها ومجموعة من المعلومات المهمة التي عليك الإطلاع عليها قبل الذهاب في الموعد.

أكد الموعد، واحفظ التذكرة.

شروط استخراج رخصة القيادة للنساء

لكي تستطيع السيدات داخل السعودية من الحصول على رخصة القيادة، فمن اللازم أن تتوفر لها مجموعة شروط وضعتها وزارة الداخلية وهي: