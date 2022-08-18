نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف المخدرات رجال وظائف وزارة الداخلية هنا شروط تقديم وظائف المخدرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تذايد البحث اليوم على شروط ورابط تقديم وظائف المخدرات رجال، للتسجيل الإلكتروني على الوظائف المتوفرة، يأتي هذا في ظل عمل وزارة الداخلية لشغل الوظائف التي بها نقص في بعض الأفرع، وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، قد أعلنت اليوم عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف العسكرية في مكافحة المخدرات، على رتب “وكيل/ رقيب/ عريف/ جندي أول/ جندي” للتعين والعمل في عدة مدن داخل المملكة العربية السعودية، ونحن عبر موقع ثقفني سنقدم لكم رابط وموعد التقديم على الوظائف، وكذالك أهم الشروط التي يجب توافرها في الراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلن عنها.

رابط تقديم وظائف المخدرات رجال

الدخول على موقع أبشر توظيف وزارة الداخلية jops.sa. من الصفحة الرئيسية الدخول على الوظائف المتاحة الآن. تحديد وظائف مكافحة المخدرات للرجال. تسجيل وملء البيانات المطلوبة في أستمارة التقديم الإلكترونية. مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من صحتها والنقر على كلمة تأكيد البيانات. بعد ذالك طباعة أستمارة التقديم والإحتفاظ برقم الطلب. ثم إرسال الطلب.

عداد تنازلي لموعد التقديم على الوظائف

شروط التقديم في وظائف المخدرات للرجال

أن يكون المتقدم سعودي المنشأ والجنسية.

يستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والدية خارج المملكة أثناء خدمة الوطن.

يشترط أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك غير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

يكون حاصل على المؤهل المطلوب للتقديم شهادة الثانوية العامة أو ما فوقها.

أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين في أي وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية وسبق له الفصل منها.

يشترط أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات والمقابلات المقررة من قبل لجنة القبول.

أن يتناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية المعمول بها في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

في حالة أن كان المتقدم متزوج يشترط أن تكون جنسية الزوجة سعودية.

موعد بدأ التقديم

يبدأ التقديم من يوم السبت الموافق 2022/08/20، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 2022/08/25.

تفاصيل الوظائف والمؤهلات المطلوبة للوظائف

تقديم وظائف مكافحة المخدرات للرجال

شددت الإدارة العامة للقبول المركزي على دقة البيانات التي يتم تسجيلها، وأن أي بيانات مخالفة لبيانات الجهات المعنية سوف يتم استبعاد مقدمها على الفور، إلي هنا نكون قد وصلنا إلي ختام المقال نرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم معلومة مفيدة لمتابعينا.