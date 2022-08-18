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عمر شويل - جدة هل تم إلغاء المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي وزارة الموارد تجيب. تتنوع صور الخدمات والمساعدات التي تعمل الحكومة السعودية على تقديمها للمواطن السعودي. حيث تسعى الحكومة السعودية جاهدة من أجل تقديم للمواطن السعودي يد العون لكي يتمكنوا من توفير احتياجاتهم المختلفة. كما يعتبر من أهم صور الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطن السعودي هو المساعدة المقطوعة. حيث تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعدة المقطوعة بالتعاون مع الضمان الاجتماعي من أجل مساعدة المواطنين. وبسبب أهمية هذه المساعدة يزداد التساؤل من قبل المستفيدين حول حقيقة إيقافها وهو ما سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بتوضيحه.كما يمكنك التعرف أيضاً على موعد إيداع المقطوعة الضمان الاجتماعي بعد التحديث وخطوات الاستعلام برقم الهوية.

هل تم إلغاء المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبلغ من المال كدعم للمواطن السعودي ذو الدخل الضعيف أو المحدود. حيث يتم تقديم هذا الدعم للمستفيدين ممن تتوافر بهم الشروط المطلوبة كنوع من المساعدة للإرتقاء بمستوى الحياة الإجتماعية لدى المواطنين. ومن الجدير بالذكر أن هذه المساعدة لا يتم تقديمها بشكل شهري كدعم الضمان الاجتماعي وحساب المواطن. ولكن من الممكن أن يتم تقديمها بشكل سنوي أو شبه سنوي. كما يمكننا التوضيح أنه يتم إيداع المساعدة المقطوعة في الموعد الذي تحدده الحكومة السعودية. كما إنه نظراً لعدم إيداع المقطوعة منذ حوالي أربع سنوات فيزداد الاستفسار من قبل المستفيدين حول حقيقة إيقاف صرف المقطوعة.لكن فقد قامت الوزارة بالرد على هذا الاستفسار من خلال الحساب الرسمي الخاص بها كما يلي:

وزارة الموارد البشرية لم تقم بإلغاء برنامج المساعدة المقطوعة على الرغم من وقف الاستعلام عن نتائج المساعدة المقطوعة للمستفيدين إلا أنها تطورة هذا النظام لتضمينه في برنامج الضمان الإجتماعي الجديد

خطوات الاستعلام عن أسماء مستفيدي المقطوعة

حيث يتمكن مستفيدي مقطوعة الضمان الاجتماعي من الاستعلام عن المساعدة بشكل إلكتروني. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للاستعلام كما يلي: