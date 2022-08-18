نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط مكافحة المخدرات 1444 رابط التقديم على وظائف المخدرات ابشر توظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر شروط مكافحة المخدرات 1444 رجال بعد أن تم الإعلان اليوم الخميس بتاريخ الثامن عشر من شهر أغسطس لعام 2022م عن توفر عدداً من الوظائف العسكرية لدى قطاع المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر بوابة ابشر للتوظيف الإلكترونية، حيث خصصت المديرية هذه الوظائف للمواطنين السعوديين فقط، وحددت المؤهل الدراسي المطلوب للتقديم على الرتبة المناسبة، كما أكدت على ضرورة التحقق من شروط التسجيل في المخدرات قبل البدء في تعبئة البيانات المطلوبة بالنموذج المبدئي، لذلك قمنا بتوفير شروط القبول في مكافحة المخدرات، ورابط تقديم المخدرات الرسمي عبر منصة ابشر للتوظيف.

ما هي شروط مكافحة المخدرات 1444

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات اليوم عن توفر عدداً من الوظائف العسكرية الشاغرة لديها، وقد أوضحت الشروط الواجب انطباقها على المتقدم للقبول في وظائف المخدرات المعلنة عبر ابشر للتوظيف، حيث تضمن الإعلان الوظيفي لكافة التفاصيل المتعلقة بالوظيفة من حيث موعد فتح التقديم على المخدرات وشروطه ومتطلبات التسجيل، ويمكن الإطلاع على شروط المخدرات من خلال التالي:

أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، باستثناء من كانت نشأته مع والده خلال تأديته خدمة للمملكة في خارجها. حسن السيرة والسلوك. لا يكون محكوماً على المتقدم بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. عدم إنهاء خدماته من إحدى الكليات أوالمراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب. ألا يكون قد سبق تعيينه على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية. لا يكون موظفاً بأي جهة حكومية. اجتياز الإجراءات والاختبارات الخاصة بالقبول. الحصول على المؤهل الدراسي المطلوب للتعيين على الرتبة العسكرية المناسبة للمؤهل. تناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية المعمول بها.

متى يفتح تقديم مكافحة المخدرات 1444

حددت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية موعد فتح باب القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات للرجال، حيث من المقرر فتح باب التسجيل خلال الفترة الموضحة بالتالي:

يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 22 محرم 1444هـ الموافق لتاريخ 20 أغسطس 2022م.

يستمر حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 27 محرم 1444هـ الموافق لتاريخ 25 أغسطس 2022م.

رابط تقديم مكافحة المخدرات ابشر للتوظيف

يتاح التقديم على وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات من خلال التوجه إلى منصة ابشر للتوظيف، ومن ثم النقر على الصفحة الرئيسية، وسيتم عرض كافة الإعلانات الوظيفة المتاحة والمتوفرة، قم بالضغط على الإعلان الخاص بوظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات رجال، وسيتم عرض كافة التفاصيل من حيث الشروط وموعد التقديم، ويمكن الحصول على رابط تقديم المخدرات من خلال التالي:

رابط التقديم على مكافحة المخدرات ابشر للتوظيف (jobs.sa).

وفور حلول الموعد المقرر لبدء التسجيل في مكافحة المخدرات والموضح أعلاه، فسوف تقوم الإدارة العامة للقبول المركزي بتفعيل رابط التقديم بشكل آلي، لكي يتمكن الراغبين في الالتحاق بوظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات من التقديم على الرتبة المناسبة للمؤهل التعليمي الحاصل عليه، ويمكن التعرف على شروط مكافحة المخدرات 1444 من خلال النقاط المرفقة.