نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل نقاط البيع الراجحي والرياض 1444 الشروط ورابط التقديم على القروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تمويل نقاط البيع الراجحي هي خدمة يقدمها مصرف الراجحي السعودي، والذي يقدم العديد من أنواع القروض والتمويلات المختلفة، بما في ذلك التمويل الشخصي للأفراد، هذا ويعد الراجحي من أفضل البنوك على مستوى المملكة العربية السعودية، ويعود ذلك لكثرة أنواع المنتجات التمويلية التي يوفرها للمنشآت والأفراد على حد سواء.

ماهي شروط تمويل نقاط البيع الراجحي 1444؟

قام بنك الراجحي بتحديد شروط تمويل نقاط البيع المقدمة للعملاء، بما في ذلك ما يلي:

يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن خمسة وعشرين عامًا.

ألا يقل راتب المتقدم عن ألفي ريال شهريًا.

تقديم ما يثبت قيمة الراتب الذي كان ينبغي أن يتقاضاه.

يجب ألا يزيد عمر المتقدمين للتمويل عن الستين.

لا يجوز أن يكون العسكري أكبر من سبعين عامًا في نهاية القسط.

يجب تقديم بيانات التقاعد وجميع الأوراق المطلوبة واستمارة طلب التمويل.

أن تسدد رسم إداري قدره خمس مائة ريال سعودي.

أن لا يقل القسط الشهري عن تسع مائة ريال سعودي.

تمويل نقاط البيع من بنك الرياض

يمكن فتح حساب مصرفي في مصرف الرياض عن طريق الهاتف المحمول، وإتمام تنفيذ تمويل نقاط البيع، حيث يمكن الاستفادة منه عبر تطبيق بنك الرياض، بعد القيام باتباع الخطوات التالية بالتفصيل:

أولا عليك فتح تطبيق الرياض موبايل على هاتفك المحمول ثم افتح الحساب الجديد بعد ذلك نقوم بتعبئة النموذج بالبيانات المطلوبة بدقة. يتم بعد ذلك المصادقة على المعلومات الشخصية وتأكيدها من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد من خلال منصة أبشر الإلكترونية. بعد ذلك تتم المصادقة بنجاح ، ويتم فتح الحساب، وتقوم إدارة البنك بربط بطاقة الصراف الآلي بالعنوان المحدد.

بنك التنمية الاجتماعية نقاط البيع

تتمثل الفكرة التي طرحها بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في الحصول على قرض يصل إلى 25٪ من إيرادات التسهيلات من جميع نقاط البيع لمدة تصل إلى عام واحد، وبحد أقصى 2 مليون ريال، وتخصص الأموال على النحو التالي: