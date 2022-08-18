نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قروض الأعمال الصغيرة والشركات الناشئة في المملكة وخياراتك المختلفة لتمويل شركتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد يبذل أصحاب الأعمال الصغيرة كل جهد ممكن لتمويل أعمالهم بأنفسهم. ومع ذلك، في بعض الأحيان، سيحتاجون إلى قرض لمساعدتهم على توسيع أعمالهم أو إدارة التكاليف التشغيلية عندما تكون الشركة غير مستقرة ولا تقدم الخدمات المالية. الشركات الصغيرة لديها خيارات أقل من الشركات الكبيرة مع سهولة الوصول إلى التمويل. نظرًا لأن بعض القروض تتطلب ضمانات شخصية، فقد يحتاج صاحب العمل أحيانًا إلى تعريض أصوله الشخصية للخطر. لهذه الأسباب، فإن اقتراض المال بصفتك صاحب عمل صغير هو قرار جاد يجب التفكير فيه بعناية. الوكيل المسجل هو مطلب قانوني في معظم المدن وهذا يتطلب أن تعين كل شركة فردًا أو شركة كوكيلها المسجل. هذا هو الكيان الذي يتلقى مستندات مهمة نيابة عن الشركة من المملكة.

قبل التقدم بطلب للحصول على قرض يجب على أصحاب الأعمال مراعاة ما يلي:

خيارات المقرض لا تكون الشركات الصغيرة مؤهلة دائمًا للحصول على قروض تجارية من المقرضين التقليديين مثل البنوك. عادةً ما يطلب المقرضون التقليديون من شركة صغيرة أن تكون مستقرة ماليًا وعاملة لمدة عام على الأقل قبل تقديم التمويل.

ومع ذلك، فإن المقرضين الآخرين مثل البرامج الحكومية، والمؤسسات غير الربحية، والبنوك المجتمعية الأصغر تقدم قروضًا مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة.

هناك العديد من خيارات القروض للشركات الصغيرة، لذا تسوق واختر الخيار الذي يناسب احتياجاتك. تشمل القروض الشعبية ما يلي:

قروض الدعم الحكومي تعتبر قروض SBA مثالية للشركات الصغيرة التي تتطلب مبلغًا صغيرًا فقط ولا تتأهل للحصول على قرض تقليدي. يبلغ متوسط ​​القرض حوالي 50 ألف ريال ولا يمكن أن يتجاوز ربع مليون ريال. تدعم الحكومة هذه القروض، لكنك ستحتاج إلى التقديم من خلال مؤسسة إقراض.

خط الائتمان للأعمال مثل بطاقة الائتمان، يسمح لك خط الائتمان التجاري باقتراض الأموال من حد الائتمان فقط عندما تحتاج إلى ذلك، ولا تدفع فائدة إلا على مبلغ المال الذي تستخدمه. عندما تسدد الأموال المقترضة، يتم تجديد حد الائتمان بحيث يكون لديك ائتمان متجدد متى احتجت إليه.

قروض الأعمال من شركات التمويل مثل كوارا للتمويل والتي تخصصت بشكل كبير في مثل هذه الأنواع.

القروض الشخصية متعددة الاستخدامات، لذا يمكنك استخدامها لأي شيء، بما في ذلك تمويل عملك. قد يكون قرض العمل الشخصي خيارًا جيدًا إذا حصلت على درجة ائتمانية جيدة. تتوفر العديد من القروض الشخصية، ولكل منها معدلات فائدة وشروط مختلفة يمكن أن تختلف حسب المدينة السعودية. على سبيل المثال، سيكون السعر الذي ستحصل عليه للقروض الشخصية في مدينة الرياض سيتي مختلفًا عن السعر الذي ستحصل عليه للقرض نفسه أو القرض المماثل في القصيم.

سيؤدي هذا إلى إبلاغ قرار المُقرض بشأن الموافقة على القرض الخاص بك. قد تعزز الأصول من قوة تطبيقك. قد تعيق بطاقات الائتمان أو القروض الأخرى قدرتك على الاقتراض. يتم تقدير المصروفات دائمًا ولكن المقرضين لديهم فكرة جيدة بشكل عام عندما تكون أقل من قيمتها أو تبالغ في تقديرها بناءً على بيانات عملاء آخرين.