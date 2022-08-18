رابط تقديم مكافحة المخدرات 1444 ابشر للتوظيف jobs.sa

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عمر شويل - جدة نوفر رابط تقديم مكافحة المخدرات 1444 عبر منصة ابشر للتوظيف الإلكتروني، وذلك بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي عن توفر عدداً من الوظائف العسكرية الشاغرة للحاصلين على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها وعلى مؤهل البكالوريوس أو الدبلوم، وذلك للتعيين على الرتبة المناسبة للمؤهل التعليمي الحاصل عليه المتقدم، ومن خلا المقال يمكن الحصول على رابط التقديم في وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على شروط مكافحة المخدرات 1444.
رابط تقديم مكافحة المخدرات 1444
تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري عن فتح باب التسجيل والقبول على وظائف مكافحة المخدرات العسكرية للرجال، وذلك للتعيين على الرتب (وكيل رقيب أو عريف أو جندي أول أو جندي).
ويتم التعيين بمختلف المناطق بالمملكة على الرتبة المناسبة للمؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم، وقد أوضحت إدارة القبول المركزي مواعيد التسجيل في وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات 1444، حيث من المقرر أن يتم استقبال طلبات التسجيل في الوظائف الشاغرة على مدار الأسبوع المقبل كاملاً.
حيث تستقبل منصة ابشر للتوظيف طلبات التسجيل من الراغبين في الالتحاق بوظائف مكافحة المخدرات اعتباراً من السبت المقبل، وتستمر في استقبال الطلبات حتى يوم الخميس، ومن يرغب في الحصول على رابط التقديم على مكافحة المخدرات الرسمي لتعبئة نموذج التسجيل المبدئي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:
رابط تقديم مكافحة المخدرات 1444 (jobs.sa).
شروط التقديم على مكافحة المخدرات رجال
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً.
- يستثنى من شرط الجنسية من كانت نشأته مع والده خلال تأديته خدمة للمملكة في خارجها.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- غير محكوماً عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.
- عدم سبق التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية.
- ألا يكون قد تم إنهاء خدماته من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.
- لا يكون موظفاً بأي قطاع حكومي.
- الحصول على المؤهل الدراسي المطلوب.
- اجتياز جميع إجراءات واختبارات القبول.
- تناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية السارية.
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