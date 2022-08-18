نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم مكافحة المخدرات 1444 jobs.sa رابط وشروط التسجيل في ابشر توظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط تقديم مكافحة المخدرات 1444 رجال، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن حاجتها لشغل عدداً من الوظائف العسكرية للرجال اليوم عبر منصة ابشر توظيف العسكرية التابعة لوزارة الداخلية، وقد أوضحت الرتب المقرر التعيين عليها فور صدور قرار القبول النهائي والإعلان عن أسماء المقبولين لشغل الوظائف الشاغرة، حيث سيتم تعيين المقبولين على رتبة وكيل رقيب أو عريف أو جندي أول أو جندي وفق المؤهل التعليمي الحاصل عليه الراغب في الالتحاق بوظائف مكافحة المخدرات، ويمكن الإطلاع على شروط مكافحة المخدرات، إلى جانب الحصول على رابط تقديم المخدرات 1444 الرسمي.

تقديم مكافحة المخدرات 1444

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات مع بداية الأسبوع المقبل، وقد أوضحت الإدارة موعد بدء التقديم على مكافحة المخدرات ونهايته، إلى جانب إيضاح شروط التسجيل في مكافحة المخدرات للرجال.

حيث من المقرر أن تبدأ منصة ابشر للتوظيف في فتح باب القبول والتسجيل لاستقبال طلبات التسجيل في الوظائف العسكرية المعلنة لمن ينطبق عليه شروط التسجيل في المديرية العامة لمكافحة المخدرات خلال الفترة الموضحة بالتالي:

بداية التقديم اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 22 محرم 1444هـ الموافق لتاريخ 20 أغسطس 2022م.

يستمر باب التسجيل مفتوحاً حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 27 محرم 1444هـ الموافق لتاريخ 25 أغسطس 2022م.

رابط التقديم على المخدرات ابشر للتوظيف

فور حلول الموعد المقرر لبدء التقديم على مكافحة المخدرات المذكور أعلاه، فسوف يتم تفعيل رابط التقديم في الوظائف العسكرية الشاغرة عبر منصة ابشر للتوظيف الإلكترونية، حيث يتم تعبئة بيانات النموذج المبدئي عن طريق تسجيل دخول ابشر وظائف وزارة الداخلية من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

تقديم مكافحة المخدرات 1444 أبشر للتوظيف (jobs.sa).

شروط المديرية العامة لمكافحة المخدرات

يجب على كافة المتقدمين على وظائف مكافحة المخدرات التأكد أولاً من توافر وانطباق شروط التقديم المعلنة عبر منصة ابشر للتوظيف والتي يمكن إجمالها في النقاط التالية: