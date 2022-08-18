نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف مكافحة المخدرات رجال 1444 وزارة الداخلية التقديم عبر jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف مكافحة المخدرات رجال 1444، من أكثر كلمات البحث تداولاً الآن بعد إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية، عن فتح باب القبول والتسجيل على وظائف عسكرية رجال برتبة “وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي”، للعمل في مختلف مناطق المملكة، على أن يكون المتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس، وتم تحديد موعد وشروط التقديم وكذا الرابط الإلكتروني للتسجيل، وحرصاً من موقعنا ثقفني على نقل أهم الأخبار بالتفاصيل لمتابعينا الكرام، فإننا نوضح خلال السطور التالية تفاصيل الخبر والرابط الرسمي المباشر للتقديم.

رابط تقديم وظائف مكافحة المخدرات 1444

الدخول على الموقع الإلكتروني “jobs.sa“.

اختيار الوظائف المتاحة.

تحديد وظائف مكافحة المخدرات.

كتابة بيانات المتقدم كاملة وصحيحة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

رفع المستندات المؤيدة للبيانات بصيغة pdf.

الضغط على إرسال الطلب.

حفظ الطلب ورقم التسجيل للمراجعة في حالة القبول المبدئي.

موعد التقديم

يبدأ التقديم على وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بدايةً من يوم السبت الموافق 20 أغسطس 2022، الموافق 22 محرم 1444، ويستمر حتي يوم الخميس الموافق 25 أغسطس 2022، الموافق 27 محرم 1444، على أن يكون التقديم إلكترونياً من خلال الرابط والخطوات الموضحة بعاليه.

المؤهلات والتخصصات المطلوبة

الشروط المطلوبة في المتقدمين

يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشأ مع والديه خارج المملكة لخدمة الوطن. توافر المؤهل العلمي والفني المطلوب لكل وظيفة. أن يكون المؤهل الفني مصدق عليه من الجهات المختصة. ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية. أن يكون حسن السيرة والسمعة وغير محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي. ألا يكون قد سبق للمتقدم التعيين على وظيفة تخضع للنظام العسكري. أن لا يكون قد تم إنهاء خدمة المتقدم من أحد المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب من الأسباب. تناسب الوزن مع الطول حسب ما نصت عليه اللائحة الطبية. اجتياز كافة الاختبارات المحددة للقبول. ملئ كافة البيانات بصورة صحيحة وكاملة حتي لا يتم الاستبعاد حال وجود اختلاف في البيانات.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات

تعتبر أحد أهم الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية السعودية، ويختص بالتحقيق والضبط لقضايا المخدرات والمواد التي تؤثر على الجسم.

وتعمل على ضبط التجار والمروجين والمتعاطين لهذه المواد المخدرة، وتتعاون الإدارة مع مختلف أجهزة الدولة لمنع دخول هذه المواد للبلاد.

أبشر توظيف

هو أحد أهم المواقع الإلكترونية التي يتم من خلاله التقديم على الوظائف العسكرية، وكذا الإعلان عن نتائجها المبدئية والنهائية.

ويشهد الموقع إقبال كبير خلال هذه الفترة بالتزامن مع إعلان نتائج قبول الأمن الدبلوماسي رجال 1444.

وكذا نتائج قبول أمن المنشآت نساء 1444، حيث تهم وزارة الداخلية بتوفير الوظائف العسكرية للجنسيين، ويتم قبول من تتوافر لديه الشروط المُعلن عنها أثناء التقديم.