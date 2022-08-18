نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قبول الأمن الدبلوماسي أبشر نتائج قبول الأمن الدبلوماسي رجال 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول الأمن الدبلوماسي رجال 1444 نتائج قبول الأمن الدبلوماسي تعتبر من أكثر الكلمات التي تتصدر المحركات البحث من قبل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية في هذه الفترة، بعد أن أعلنت الحكومة عن نتائج الوظائف العسكرية للأمن الدبلوماسي بشكل مبدئي من خلال موقع ابشر وموقع الادارة العامة للقبول المركزي التابع لوزارة الداخلية لذلك الجميع يرغب في معرفة النتائج والشروط الخاصة بالقبول وسوف نوضح الأوراق والمستندات المطلوبة بعد القبول المبدئي خلال هذا المقال من خلال موقع ثقفني.

رابط نتائج قبول الأمن الدبلوماسي رجال 1444

يتم الاستعلام عن نتائج قوات الامن الدبلوماسي لشغل رتبة وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي أول الكترونيا من خلال منصة أبشر للتوظيف، حيث يقوم المتقدم بالضغط على الرابط الرسمي وإدخال البيانات المطلوبة ثم الضغط على عرض النتائج سوف يتعرف عليها بكامل التفاصيل ومعرفة الأسماء المقبولين في الوظائف التي تم الإعلان عنها سابقا

يتطلب وظيفة رتبة وكيل رقيب أن يحصل المتقدم على شهادة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة

بينما تتطلب وظيفة رتبة عريف في القوات الامن الدبلوماسي 1444 إن يحصل على شهادة الدبلوم لمدة لا تقل عن سنتين بعد الشهادة الثانوية في تخصصات الوظائف المطلوبة

وتتطلب رتبة جندي أن يكون المتقدم حاصل على شهاده الثانوية العامة ودورة تدريبية بعد الثانوية في التخصص المطلوب فيأتي من اهم التخصصات ما يلي

تخصص الحاسب الآلي

تخصص تصميم جرافيك

تخصص نظم معلومات

تخصص شبكات الحاسب الآلي

تخصص علوم الحاسب الآلي

تخصص الصبياني

التخصص المحاسبة والقانون

تخصص التقنية والمعلومات

الاوراق والمستندات المطلوبة بعد القبول في وظائف الأمن الدبلوماسي

يجب أن يقوم المتقدم بعد القبول بتجهيز الاوراق وتوفرها بشكل صحيح وان تكون جميعها سارية مفعول ومعتمدة من المصادر الخاصة بهذه الأوراق والمستندات حتى يكون جاهز عند التقديم اجتياز جميع الاختبارات التي يجب أن يتعرض لها بعد هذه المرحلة ويتم القبول النهائي في الوظائف ومن الأوراق المطلوبة هي