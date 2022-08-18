نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قبول الأمن الدبلوماسي أبشر نتائج قبول الأمن الدبلوماسي رجال 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول الأمن الدبلوماسي رجال 1444 نتائج قبول الأمن الدبلوماسي تعتبر من أكثر الكلمات التي تتصدر المحركات البحث من قبل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية في هذه الفترة، بعد أن أعلنت الحكومة عن نتائج الوظائف العسكرية للأمن الدبلوماسي بشكل مبدئي من خلال موقع ابشر وموقع الادارة العامة للقبول المركزي التابع لوزارة الداخلية لذلك الجميع يرغب في معرفة النتائج والشروط الخاصة بالقبول وسوف نوضح الأوراق والمستندات المطلوبة بعد القبول المبدئي خلال هذا المقال من خلال موقع ثقفني.
رابط نتائج قبول الأمن الدبلوماسي رجال 1444
يتم الاستعلام عن نتائج قوات الامن الدبلوماسي لشغل رتبة وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي أول الكترونيا من خلال منصة أبشر للتوظيف، حيث يقوم المتقدم بالضغط على الرابط الرسمي وإدخال البيانات المطلوبة ثم الضغط على عرض النتائج سوف يتعرف عليها بكامل التفاصيل ومعرفة الأسماء المقبولين في الوظائف التي تم الإعلان عنها سابقا
- يتطلب وظيفة رتبة وكيل رقيب أن يحصل المتقدم على شهادة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة
- بينما تتطلب وظيفة رتبة عريف في القوات الامن الدبلوماسي 1444 إن يحصل على شهادة الدبلوم لمدة لا تقل عن سنتين بعد الشهادة الثانوية في تخصصات الوظائف المطلوبة
وتتطلب رتبة جندي أن يكون المتقدم حاصل على شهاده الثانوية العامة ودورة تدريبية بعد الثانوية في التخصص المطلوب فيأتي من اهم التخصصات ما يلي
- تخصص الحاسب الآلي
- تخصص تصميم جرافيك
- تخصص نظم معلومات
- تخصص شبكات الحاسب الآلي
- تخصص علوم الحاسب الآلي
- تخصص الصبياني
- التخصص المحاسبة والقانون
- تخصص التقنية والمعلومات
الاوراق والمستندات المطلوبة بعد القبول في وظائف الأمن الدبلوماسي
يجب أن يقوم المتقدم بعد القبول بتجهيز الاوراق وتوفرها بشكل صحيح وان تكون جميعها سارية مفعول ومعتمدة من المصادر الخاصة بهذه الأوراق والمستندات حتى يكون جاهز عند التقديم اجتياز جميع الاختبارات التي يجب أن يتعرض لها بعد هذه المرحلة ويتم القبول النهائي في الوظائف ومن الأوراق المطلوبة هي
- اصل شهادة البكالوريوس
- الهوية الوطنية و التي يجب ان تكون سارية المفعول
- وشهادة المؤهل الدراسي وتكون معتمدة من الوزارة
- اثنين صورة شخصية حديثة التصوير واضحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط نتائج قبول الأمن الدبلوماسي أبشر نتائج قبول الأمن الدبلوماسي رجال 1444 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.