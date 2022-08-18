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عمر شويل - جدة كيفية سداد رسوم النقل المدرسي ؟ من أبرز الأسئلة التي يسألها أولياء الأمور للطلاب الملتحقين بالدراسة في العام الدراسي المُقبل بالصفوف الدراسية المختلفة ، حيث تعمل الوزارة مؤخرًا على تحسين الخدمات الإدارية والتعليمية المقدمة للطلاب وأولياء الأمور ومن بينها خدمات النقل المدرسي التي تساهم في تحقيق الأمن للطلاب من خلال استخدام وسائل نقل جديدة وحديثة وآمنة تابعة للوزارة.

نظام نور النقل المدرسي

يقدم نظام نور التعليمي التابع لوزارة التعليم خدمة النقل المدرسي للطلاب من وإلى المدرسة حيث تتيح الخدمة لأولياء الأمور التسجيل لأبناءهم في حافلات النقل المدرسي التي تقلهم من المنزل إلى المدرسة، من خلال توفير وسائل نقل حديثة ومجهزة وآمنة لنقل الطلاب. كما يستطيع ولي الأمر التسجيل بالنقل المدرسي عبر نظام نور التعليمي بشكل إلكتروني دون وجود أي اشتراطات مسبقة.

كيفية سداد رسوم النقل المدرسي 1444

قم بزيارة نظام نور التعليمي .

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

ثم ادخل على حساب ولي الأمر والانتقال لخدمة النقل المدرسي.

ثم الدخول للطلاب المراد تسجيلهم بالنقل المدرسي للعام القادم.

وتعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على خيار الدفع من أجل التسجيل من خلال سداد الموجود بجوار اسم الطالب.

ثم تأكيد الطلب وتظهر تفاصيل فاتورة السداد احتفظ برقم السداد.

من خلال التطبيق الإلكتروني للبنك أو جهاز الصراف الآلي الخاص بك بإمكانك سداد الرسوم من خلال خدمة المدفوعات الحكومية.

رمز سداد النقل المدرسي

يحصل ولي الأمر على رقم سداد النقل المدرسي من خلال نظام نور التعليمي حتى يستطيع سداد الفاتورة قيمة النقل المدرسي لكل طالب من أبناءة، ويستطيع ولي أمر الطالب تسديد كل الرسوم المقررة للطلاب المشمولين بولايته في نظام نور التعليمي بعد الحصول على رمز السداد، والذي يحصل عليه بمجرد إتمام عملية التسجيل، فتظهر كل المعلومات بما فيها رمز السداد، ويجب على ولي الأمر تسديد الرسوم المقررة في مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ حصوله على الفاتورة.

كم رسوم النقل المدرسي

تبلغ الرسوم 200 ريالًا للطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام يتم دفهم من خلال خدمة سداد المدفوعات الحكومية ويرجى العلم أن السداد شرط لتأكيد طلب الاشتراك في النقل المدرسي للطلاب .