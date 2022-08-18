انت الان تتابع خبر السعودية تعلن تفاصيل مفاجئة عن خفض أجر العمالة المنزلية إلى هذا الحد الصادم .. تعرف عليه! والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نفت خبر وصول أجور العمالة الإندونيسية إلى أربعة آلاف ريال، وذلك بعد تداول شائعات في مواقع التواصل الاجتماعي عن وصول مرتبات العمالة الإندونيسية إلى أربعة آلاف ريال.

وكشفت مصادر لنشرة التاسعة على قناة ‏mbc أن الآلاف الأربعة كانت عبارة غن مرتبات مبنية على مراحل سابقة للاستقدام من إندونيسيا نتيجة اعدم وفرة العمالة الإندونيسية.

وأضافت أنه في الوقت الحالي، وبعد اتفاقية مشروع القناة الواحدة لاستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، فمن المتوقع أن تشهد العمالة استقرارًا في مرتباتهم بحسب كمية العرض والطلب.