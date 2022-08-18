انت الان تتابع خبر السعودية تعلن عن طرق جديدة لرفع إيقاف الخدمات مؤقتاً أحدها عبر ناجز .. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - المحامي وصانع المحتوى السعودي عبدالرحمن الربعي، كشف عن طريقة رفع إيقاف الخدمات مؤقتاً.

وكشف الربعي في فيديو نشره على حسابه في تطبيق "تيك توك":"هناك طريقة صعبة ومفيدة لكثير من الناس، ففي حالة السداد بقوة النظام ترفع عنك جميع قرارات قاضي التنفيذ وتتحرر منها".

ونوه:"الطريقة الثانية طلب إمهال من شهرين إلى سنتين ويتم تقديم الطلب عبر ناجز ثم يمر بعد ذلك على الدائن فإذا وافق ترفع الخدمات، وإذا لم يوافق يمر على قاضي التنفيذ فإذا رأى أنك تستحق هذي المهلة بموجب المستندات التي قدمتها له يرفع عنك جميع الخدمات الموقفة ماعدا المنع من السفر".

وأكمل:"اجلس مع الدائن وأقنعه بأنك ترغب في السداد ولكن حالتك لا تسمح وأنك ستقدم على قرض أو عاطل وترغب في التوظيف أو ستأخذ سلفة من البنك أو ستبيع سيارتك".

وزاد:" أقنعه بأي شيء يسمح لك برفع الخدمات لحين الحصول على مبلغ مالي من أجل السداد فإذا اقتنع الدائن يكون الأمر سهلا،؛ وإذا لم يقتنع ترجع لقاضي التنفيذ وإذا أقنعته يرفع عنك جميع إيقاف الخدمات ما عدا المنع من السفر".